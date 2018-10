Luisão: Depois de ultrapassar Eusébio, atinge Simões

Comemorava-se o 111º aniversário do Sport Lisboa e Benfica, com goleada (6-0) frente ao Estoril, e Luisão tratou de confirmar o seu registo na história do clube, selando-o com um golo. No passado sábado, o central ascendeu ao patamar de António Simões, como o 7º jogador com mais jogos de águia ao peito. São 447 partidas, 7 acima de Eusébio.

Sendo o único jogador da lista que se encontra no activo, está ainda atrás de Nené (575 jogos), António Veloso (534), Mário Coluna (520), Humberto Coelho (496), Shéu (488) e Manuel Bento (463).

A morar na Luz há 11 épocas, Luisão tornou-se confirmação possante na defesa encarnada e consegui angariar o respeito de capitania. No final da partida frente ao Estoril, mostrou-se feliz com o seu registo: «Sinto uma Felicidade imensa. Não tenho palavras para descrever cada vez que entro no estádio da Luz para jogar pelo Benfica».