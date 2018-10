Pirelli anuncia pneus para primeiras quatro corridas

O fornecedor de pneus do campeonato mundial de F1, a Pirelli, anunciou ontem as suas escolhas para as primeiras quatro provas do calendário.

Para a abertura da temporada, em Melbourne (Austrália), a escolha do fabricante italiano recai sobre os compostos macio e médio. De acordo com a Pirelli, estas são escolhas “apropriadas para as diversas exigências e o amplo campo de possibilidades meteorológicas” que caracterizam o circuito de Albert Park.

Nas três provas seguintes, os compostos usados repetir-se-ão, com excepção da Malásia, onde os pneus macios darão lugar aos duros, alteração motivada pelas curvas rápidas e altas velocidades atingidas no circuito de Sepang, onde as temperaturas são também habitualmente elevadas.