Athletic apura-se para a final da Taça do Rei e enfrenta Barça

O histórico Athletic venceu 2-0 o Espanhol e apurou-se para a final da Taça do Rei. No jogo anteriror, em Bilbau, as equipas tinham empatado a um golo e o conjunto de Barcelona contava com um resultado para poder fazer a festa, festa essa que ficou estragada com os golos de Aduriz (13) e Etxeita (42).

Fica assim desfeita a possibilidade das duas equipas de Barcelona se encontrarem na final da Taça do Rei depois da equipa basca ter arrefecido o espectacular ambiente que se vivia no Cornellà-El Prat com dois golos na primeira parte. O primeiro, aos 13 minutos, numa iniciativa individual de Aduriz que, depois de encontrar uma abertura na zona frontal, atirou a contar com um remate cruzado.

O Espanhol de Barcelona reagiu de pronto e teve uma oportunidade soberana para empatar, aos 29 minutos, quando Stuani surgiu destacado diante de Herrerín, mas permitiu a defesa do guarda-redes basco. Antes do intervalo, aos 42 minutos, novo balde de água fria para os catalães quando, na sequência de um pontapé de canto, Etxeita fez o 2-0.

Ainda faltavam 45 minutos, mas o Espanhol, que tinha entrado neste jogo em vantagem, precisava agora de marcar três golos para seguir para a final. Sergio Gonzalez ainda lançou Felipe Caicedo para a segunda parte e o antigo avançado do Sporting esteve muito perto de marcar, num lance marcado por mais uma grande defesa de Herrerín que, poucos minutos depois, teve de ser substituído por Iraizoz devido a lesão. O Espanhol nunca baixou os braços, mas a verdade é que foi o Athletic que esteve mais perto do terceiro, com oportunidades claras de Williams, Aduriz e Etxeita.

Sobre a final, Ernesto Valverde, treinador dos bascos, afirmou que tudo poderá acontecer. «Obviamente o Barça é favorito mas não nos interessa com quem vamos jogar, o importante é que estamos na final. O nosso oponente tem muita qualidade e experiência mas se usarmos o nosso potencial, tudo pode acontecer».

Na final, num estádio ainda a definir, o Athletic Bilbao irá lutar pelo troféu com o Barcelona que, também esta quarta-feira, afastou o Villarreal, num jogo que está marcado para 30 de maio.