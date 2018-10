Danilo em disputa entre gigantes espanhóis

Danilo Luiz da Silva, conhecido no nosso futebol apenas por Danilo, vive porventura o melhor momento da sua carreira. No último ano, o defesa direito do FC Porto conquistou o Dragão de Ouro para melhor futebolista (prémio que distingue o melhor jogador do FC Porto), afirmou-se como dono do lugar de lateral direito da seleção do Brasil e cimentou a sua posição como um dos mais promissores jogadores do futebol europeu numa posição onde qualidade tem escasseado nos últimos anos.

Danilo, nome de peso para posição deficitária

Se fizermos uma análise com alguma atenção, verificamos que as grandes equipas do futebol europeu não têm grandes defesas direitos e verificamos também que a tendência para os brasileiros se assumirem como os melhores nessa posição (Cafú, Maicon ou Daniel Alves são os exemplos mais claros) se têm confirmado neste princípio de século. Numa altura em que o FC Barcelona não sabe se deve ou não renovar com Daniel Alves, um jogador que já deu muito ao seu clube, mas que nos últimos anos tem estado claramente em quebra (foi este o jogador que Danilo ultrapassou na hierarquia de defesas direitos do futebol brasileiro). Danilo surge como a solução mais óbvia para os catalães. É verdade que o preço não é o mais vulgar para um defesa direito (é provável que o FC Porto negoceie o jogador a partir dos 30 milhões de euros), mas ainda assim não devem existir no mercado outros defesas direitos com grande capacidade técnica, física e mental e que, além disso, garantam ainda algumas épocas ao mais alto nível. Danilo reúne estas características e o Barcelona tem em Cristian Tello um trunfo negocial que pode usar nas negociações com os azuis-e-brancos.

Barcelona e Real Madrid na linha da frente?

Apesar de alguns dados apontarem o Barcelona como o destino mais óbvio aos olhos do comum adepto, a imprensa espanhola escreve que quem está melhor posicionado para garantir a contratação do jogador é o Real Madrid, um clube muito mais desafogado financeiramente e que contará até, com a preferência do jogador. O lado direito da defesa madrilena tem estado entregue, nos últimos anos, a Arbeloa e, principalmente Carvajal, um jogador rapidíssimo com grande capacidade técnica no pé direito mas menos completo que Danilo, um jogador que já provou ser capaz de cruzar, rematar ou fazer passes em profundidade com qualquer dos pés para além de ter uma capacidade atlética que pouco deve a monstros como Ivanovic ou Jerôme Boateng, protótipos do defesa direito do futuro.

Segundo a imprensa internacional, Real Madrid e Barcelona não concorrem sozinhos, que Manchester United e Liverpool, de Inglaterra, também já foram referidos como interessados na transferência do internacional brasileiro. Apesar disso, o futuro do jogador deve mesmo passar por Espanha, o campeonato que cada vez mais se afirma como o mais competitivo da europa, ainda que todo este contexto, a juntar à boa campanha que o FC porto tem feito na Liga dos Campeões, torna provável que, a concretizar-se a transferência, esta permita um grande encaixe ao FC Porto, talvez o maior da história do clube no que aos defesas diz respeito.