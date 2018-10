O Sporting não terá de compensar financeiramente o Grenoble pela contratação do francês Atila Turan, no verão de 2011, confirmou esta quinta-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

O clube gaulês exigia aos leões uma verba em torno dos 360 mil euros relativa aos direitos de formação do jogador, mas viu o TAS negar-lhe essa pretensão, dando razão aos argumentos apresentados pelos serviços jurídicos do clube de Alvalade. A decisão é definitiva e sem direito a recurso.