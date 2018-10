SC Braga x FC Porto na Liga NOS (0-1)

O Porto fica provisoriamente a um ponto do Benfica, que só joga domingo em Arouca. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A nota negativa nesta vitória azul e branca vai para a lesão de Jackson Martinez, que saiu lesionado na coxa. Veremos se é impeditiva já para o encontro com o Basileia, na próxima terça-feira.

Tello voltou a ser decisivo. Após o hat-trick ao Sporting o espanhol fez o golo que resolveu o jogo após passe de Aboubakar.

Triunfo dos portistas que se aceita por uma melhor segunda parte realizada, frente a uma formação bracarense que pouco incomodou Fabiano.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO FC PORTO POR 0-1 SOBRE O SC BRAGA!

90+3' Cartão amarelo para Danilo por falta sobre Casemiro.

90+2' Herrera em zona frontal remata torto por cima da baliza.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

90' Pontapé de bicicleta de Aboubakar para as mãos de Matheus.

88' Cartão amarelo para Fabiano por demora na reposição da bola.

87' Pontapé de Aboubakar por cima da baliza.

85' Pediu-se grande penalidade na área do Porto num lance entre Pardo e Alex Sandro, mas não existe qualquer falta do lateral portista.

77' Substituição no Porto, saiu Brahimi e entra Rúben Neves.

74’ Alteração no Braga, saiu Pedro Santos e entra Pardo.

72’ GOOOLLLOO DO PORTO!!! Passe de Aboubakar a isolar Tello e este remata por entre as pernas do guardião Matheus.

66' Alteração no Braga, saiu Rafa e entra Salvador Agra.

65' Substituição no Porto, saiu Jackson Martinez e entra Aboubakar.

62' Enorme contrariedade para o Porto! Jackson Martinez lesiona-se e vai ter de ser substituído.

61' Cartão amarelo para Alex Sandro por falta sobre Pedro Santos.

60' Substituição no Porto, saiu Evandro e entra Quaresma.

59' Cartão amarelo para Rúben Micael por rasteirar Evandro.

58' Alteração no Braga, saiu Zé Luís e entra Éder.

52' Cruzamento de Alex Sandro e Herrera de cabeça atira por cima.

46' Quase marca o Porto!!! Centro de Alex Sandro e Aderlan Santos na pequena área ao fazer o corte, quase metia a bola na baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O FC PORTO!

Um golo é fundamental para animar a partida. Aguardemos pelos segundos quarenta e cinco minutos.

Os portistas responderam num centro remate de Tello ao qual Matheus se opôs com uma boa intervenção socando o esférico.

A melhor ocasião de golo pertenceu aos bracarenses num remate de Zé Luís dentro da área azul e branca, que passou muito perto do poste.

Primeira parte de muita luta e pouco futebol jogado por ambas as equipas. Mais preocupadas em anular-se uma à outra, Braga e Porto vão disputando a posse de bola.

INTERVALO DO JOGO, BRAGA E PORTO EMPATAM A ZERO!

45+1' Passe de Jackson Martinez para Tello e em zona frontal o espanhol atira por cima.

37' Cartão amarelo para Danilo por derrubar Rafa.

34' Jackson Martinez e Herrera cada um à sua vez rematam na área minhota, mas a bola esbarra na defesa.

30' Meia hora e nada muda, as equipas lutam pela posse de bola, mas o perigo não ronda as balizas.

20’ Centro remate de Tello e Matheus é obrigado a socar para canto.

10’ Dez minutos de jogo bem disputado com o Braga a procurar um ritmo mais baixo, gerindo a posse de bola.

7’ Livre batido por Rúben Micael e na área Zé Luís remata com perigo ao lado.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O SC BRAGA!

20:28. Entram as equipas no relvado do Estádio AXA.

20:20. Os jogadores recolhem aos balneários, após o período de aquecimento.

20:05. As equipas já aquecem no relvado.

20:00. No banco de suplentes bracarense vão estar Kritsyuk, Sasso, Salvador Agra, Pardo, Éder, Alan e Mauro.

19:55. O SC Braga joga com, Matheus na baliza, defesa composta por Baiano, Aderlan Santos, André Pinto e Tiago Gomes, no meio-campo Danilo, Pedro Tiba e Rúben Micael, no ataque Pedro Santos, Rafa e Zé Luís.

19:40. No banco de suplentes dos azuis e brancos vão estar Helton, Martins Indi, Rúben Neves, Quintero, Quaresma, Hernâni e Aboubakar.

19:35. O FC Porto vai alinhar com, Fabiano na baliza, a defesa formada por Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro, no meio-campo Casemiro, Herrera e Evandro, na frente Tello, Jackson Martinez e Brahimi.

19:25. A jogar fora do Dragão, os portistas são a melhor defesa do campeonato com sete golos sofridos em onze encontros.

18:55. Onzes prováveis do SC Braga x FC Porto:

18:35. «É uma partida de máxima dificuldade frente a uma equipa que tem feito uma boa trajectória e um bom registo em casa. É um adversário muito completo em todos os aspetos tácticos e individuais que vai obrigar-nos a fazer um grande jogo e a dar o nosso máximo para lutar pelos três pontos, que são o nosso objectivo», afirmou Julen Lopetegui na projecção do duelo.

18:15. «O FC Porto não fez um início de temporada à sua imagem, mas agora tem os seus princípios táticos muito bem definidos. Estão mais fortes do que na primeira volta. Sabemos que nos vão dificultar a vida, será um jogo exigente tanto a nível colectivo como individual, pois dispõem de excelentes jogadores em todos os setores do terreno» considerou Sérgio Conceição na antevisão da partida.

17:50. O SC Braga apenas venceu quatro partidas da Liga contra o FC Porto durante o novo milénio, três delas no seu reduto e uma na casa do Dragão; em 2009 o Braga bateu o Porto por 1-0, em 2006 venceu o Dragão por 2-1, em 2005 visitou o estádio portista e bateu o Porto por 1-3 e no ano 2000, em casa, venceu a partida por 2-1. Realizaram-se 58 jogos entre as duas formações, em Braga, para a Liga - o Porto venceu 33 e os arsenalistas 12.

17:30. Para recuarmos até encontrarmos a última vitória bracarense sobre o FC Porto em jogos da liga portuguesa, teremos que regressar à temporada 2009/2010, época em que, com Domingos Paciência à frente do SC Braga, os arsenalistas bateram os portistas por 1-0 na Pedreira, com um golo do brasileiro Alan, jogador que também já passou pelos quadros do FC Porto.

17:20. Na última partida jogada entre FC Porto e SC Braga, na primeira ronda de 2014/2015, os arsenalistas venderam cara a derrota por 2-1 no Dragão: Martins Indi inaugurou o marcador, de cabeça, mas o avançado José Luis empatou beneficiando de um erro defensivo do FC Porto; a partida foi resolvida com a entrada de Quintero, que desbloqueou o jogo com o golo do 2-1.

17:10. Jackson Martínez é uma das maiores ameaças da Liga: o avançado portista lidera a tabela de melhores marcadores mas nem só pelo talento para os golos é conhecido o colombiano letal: na partida contra o Sporting, Jackson efectuou duas deliciosas assistências para golo e as suas movimentações destruíram por completo a harmonia defensiva do Sporting.

16:55. O SC Braga é actualmente a 3ª melhor defesa do campeonato, com apenas 14 golos sofridos contra os 10 de Benfica e FC Porto; em partidas jogadas no AXA, os arsenalistas apenas concederam quatro golos, tendo um deles sido contra o Benfica (2-1, golo de Talisca) e outro contra o Sporting (0-1 golo de Tanaka); em partidas fora, o FC Porto já aplicou duas «chapa 5» (Arouca e Gil Vicente).

16:40. O SC Braga vem de cinco vitórias consecutivas e, na última jornada, bateu por 0-2 os vilacondenses do Rio Ave, com golos de José Luis e Salvador Agra. O avançado cabo-verdiano tem demonstrado faro para o golo e a sua boa forma levou Éderzito a sentar-se no banco de suplentes; Danilo e Pedro Tiba têm sido os combatentes do sólido meio-campo bracarense, Aderlan Santos o capitão da defesa e Pedro Santos o extremo que tem dados nas vistas ultimamente.

16:25. FC Porto e SC Braga vivem ambos bons momentos na liga nacional, ambas as equipas seguem numa fase de vitórias consecutivas - tanto Porto como Braga vêm de 5 vitórias seguidas na Liga NOS, o que reflecte bem o poderio actual das duas equipas, motivadas e a jogar bom futebol. O FC Porto não perde pontos desde a derrota nos Barreiros (1-0) e o SC Braga não cede desde o desaire no Bessa contra o Boavista (1-0).

16:15. O FC Porto chega a este duelo nortenho SC Braga x FC Porto com a moral bastante alta depois de ter obtido, no clássico contra o Sporting, um excelente e claro resultado de 3-0, com três golos do homem do momento, Christian Tello. O extremo espanhol marcou tantos golos no jogo da jornada passada quantos os que tinha marcado em toda a temporada - está em claro processo de afirmação no Dragão.

16:00. Grande jogo da jornada 24, que irá colocar frente a frente o segundo classificado da Liga NOS e o quarto colocado - SC Braga pretende subir na tabela e chegar ao terceiro lugar da classificação, já que apenas está a um ponto de distância do Sporting, actual terceiro classificado; já o FC Porto, moralizado, pretende pressionar o Benfica e, com um triunfo, reduzir, à condição, a desvantagem para apenas 1 ponto.

15:45. Seja bem-vindo à transmissão do jogo SC Braga x FC Porto, partida referente à jornada 24 da Liga NOS 2014/2015 - siga connosco o minuto a minuto do grande jogo da ronda, SC Braga x FC Porto , grátis, em Vavel Portugal.