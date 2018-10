Bruno de Carvalho pode despedir Marco Silva no fim da época

A vida de Marco Silva no Sporting não está fácil. Numa semana, a equipa foi eliminada da Liga Europa (depois de ter perdido 2-0 na Alemanha e ter empatado 0-0 em Alvalade), perdeu 3-0 contra o FC Porto, ficando afastado do título e mais afastado do 2º lugar, e empatou a 2 bolas ontem no campo do Nacional para a Taça de Portugal. Ou seja, numa semana o Sporting ficou afastado de duas competições e comprometeu o acesso à final da única taça que poeria conquistar esta temporada.

Bruno de Carvalho não estará, por certo, satisfeito com estes resultados, e segundo o DN, «uma das cláusulas do contrato entre o Sporting e o treinador Marco Silva diz que o clube de Alvalade pode prescindir dos serviços do técnico sem encargos se a equipa se classificar abaixo dos três primeiros lugares no final da Liga portuguesa de futebol».

Relembramos que, em Dezembro, Marco Silva poderia ter sido despedido pelo presidente do Sporting caso o clube estivesse a mais de 15 pontos de diferença do 1º classificado, algo que não aconteceu e que motivou a permanência do treinador, que assinou um contrato por 4 anos.

Liga Portuguesa

Nesta competição, o Sporting encontra-se em 3º lugar, a 12 pontos do líder Benfica e a 8 pontos do FC Porto, o 2º classificado. Muito dificilmente o Sporting chegará ao 2º lugar, contas que ficaram ainda mais comprometidas depois da derrota no Dragão por 3-0.

Assim, neste momento o Sporting terá que se preocupar em vencer todos os jogos que faltam para poder ficar no pódio e para que Marco Silva permaneça no clube. Isto porque o SC Braga encontra-se no 4º lugar, com apenas menos 1 ponto que o Sporting, e os lugares podem inverter-se a qualquer momento. Contudo, é de referir que o SC Braga ainda tem 3 jogos muito importantes e complicados esta temporada: com o FC Porto, com o Benfica e também com o Sporting, na penúltima jornada.