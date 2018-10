Patrício enigmático sobre falha: «Só eu sei porque não agarrei a bola»

Após o empate contra o Nacional, ontem, na Choupana, Rui Patrício, homem em foco devido à falha que resultou no primeiro golo alvinegro, mostrou-se calmo e de «consciência tranquila», deixando no entanto um frase enigmática no ar: «Eu sei por que tomei a decisão de não agarrar a bola. Não vale a pena explicar. Só eu sei por que tomei essa decisão. Fica cá dentro», comentou.

«Sei o que tenho de fazer para melhorar. Tenho de trabalhar todos os dias, dar o meu máximo para evoluir», afirmou à SportTV, no rescaldo do 2-2 da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Recorde-se que o internacional português, dono da baliza da selecção e do Sporting, tem estado num período de alguma inconstância exibicional. Ontem esteve na origem do golo de Luis Aurélio, numa falha que fez retornar à memória leonina o pesadelo do Restelo, onde Patrício também cometeu erro crasso.