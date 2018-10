Liga BBVA: Athletic recebe líder Real Madrid na 26ª jornada

O Athletic-Real Madrid constitui o jogo de maior cartaz da 26ª jornada da Liga BBVA. Neste momento o conjunto Basco está em 10º com 30 pontos e o Real Madrid lidera a classificação da liga espanhola com 61. Na anterior jornada o Athletic ganhou fora ao Eibar por 1-0 e os madrilistas empataram em casa 1-1 com o Villarreal.

Para a história fica o facto da equipa basca ter ganho 37 dos 83 jogos para a liga, empatando 17 e o Real ganhando 29 no estádio San Mamés. Um jogo importante para a equipa da capital uma vez que tem apenas um ponto de vantagem para o Barcelona e este recebe o Rayo Vallecano. De referir que o Real não poderá contar com Sérgio Ramos e James Rodríguez, que estão lesionados.

No meio campo, Carlo Ancelotti tem algumas incertezas. «Tenho dúvidas entre Illarramendi, Lucas e Khedira». Tudo indicando que Lucas Silva, reforço de Janeiro, vai fazer parte do onze inicial. Sobre o jogo refere: «Tenho confiança, agora estamos num momento importante da temporada. Estamos bem posicionados na Liga dos Campeões, bem no campeonato... Tenho confiança nesta equipa, ganhámos titulos o ano passado, estou confiante de que vamos fazer uma boa temporada».

Quanto ao treinador do Athletic, Ernesto Valverde, afirmou: «Sabemos que o Real tem uma grande capacidade fisica e técnica e só podemos minimizar isso com o nosso esforço. Em termos individuais destaco Isco e Kroos».