Barcelona: Jorge Jesus é trunfo eleitoral de Laporta

Jorge Jesus pode tornar-se treinador do Barcelona, pelo menos é o que os media em Espanha preconizam. Luis Enrique poderá ter o lugar em risco no final da temporada, não só devido a possíveis frustrações desportivas como também ao mau relacionamento com a estrela da formação «blaugrana» Leo Messi.

Segundo a imprensa espanhola Jorge Jesus, de 60 anos, será um trunfo de Joan Laporta para as próximas eleições no Barcelona. Refira-se que ainda recentemente Paulo Futre, figura lusa proeminente na imprensa desportiva espanhola, revelou ao jornal Marca que «Jorge Jesus pode acabar como treinador do Barcelona».

Jorge Mendes poderá catapultar Jesus para a Liga BBVA

Ligado ao super-agente Jorge Mendes, Jesus poderá ver as portas da Liga BBVA escancararem-se - no início de Fevereiro, Mendes garantiu que Jesus é um técnico com «muito mercado»: «É um treinador que se quiser sair de Portugal para treinar um clube estrangeiro pode fazê-lo perfeitamente, porque é um treinador importante, que conseguiu resultados importantes e está bem referenciado», declarou.

O técnico, que está desde 2009 no Benfica, colocou o emblema lisboeta na rota dos títulos internos. Após dois campeonatos (que eventualmente podem chegar a três se conquistar esta temporada), quatro Taças da Liga (pode conquistar mais uma), uma Taça de Portugal, uma Supertaça, duas finais da Liga Europa e da formação de vários jogadores que hoje em dia marcam o futebol europeu, Jesus pode estar de saída do clube que o projectou internacionalmente.

Ao longo destes anos, foi apontado a clubes como Liverpool, Anzhi, Besiktas, FC Porto, AC Milan, Inter de Milão, e Valência.