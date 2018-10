Matheus Pereira renova pelo Sporting

Matheus Pereira de 18 anos, estava sem jogar desde Junho de 2014, após o término o campeonato de juniores. O extremo brasileiro não chegou então a acordo para renovar com o Sporting, ficando apenas treinar na Academia.

No mercado de verão falou-se numa saída para o Monaco e até mesmo o FC Porto como destinos. Certo é que nem nessa altura, nem agora em Janeiro com as transferências a serem de novo possíveis o jovem saiu. Agora as negociações chegaram a bom porto e o acordo foi alcançado.

Eis o comunicado leonino:

A Sporting SAD chegou a acordo com Matheus Pereira para a renovação do contrato até 2020, tendo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



A Sporting SAD deseja a Matheus Pereira os maiores sucessos profissionais e pessoais.