Real Madrid: Negócio de Danilo pode permitir aquisição de Casemiro

Muitas são as modalidades equacionadas entre Porto e Real Madrid para que o negócio da transferência de Danilo para o Bernabéu se possa tornar uma realidade. O Real Madrid rejeita liminarmente pagar os 40 milhões inicialmente pedidos pela direcção azul-e-branca e, a SAD portista, precisada de rentabilizar activos, terá de baixar as demandas até aos 25 milhões de euros.

A transferência de Danilo para o Real Madrid poderá, no entanto, significar a permanência em definitivo do brasileiro Casemiro, entretanto emprestado pelos «merengues» ao Porto. O Real estará disposto a incluir o passe do médio defensivo no negócio de Danilo, baixando assim o valor do pagamento.

Sabendo de antemão que a permanência de Danilo no Porto é pura ilusão, o clube nortenho sabe também que terá de aceder às pretensões negociais do Real - a inclusão do passe de Casemiro na transacção acabará por agradar à SAD portista e também à equipa técnica, liderada por Lopetegui.