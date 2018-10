Apagão Real em San Mamés: Athletic triunfa com golo de Aduriz

O Real Madrid, líder do campeonato espanhol, visitou o estádio San Mamés mas a viagem resultou somente num mero passeio de apatia - sem fôlego nem força, os «merengues» passaram ao lado do jogo e a superioridade caseira do Athletic foi cabal.

O Real entrou em campo com Pepe e Varane no eixo defensivo, Illarramendi e Kroos na linha média com o criativo Isco atrás de Benzema; Cristiano Ronaldo e Gareth Bale ocupara as alas; mas as estrelas madrilenas estiveram totalmente apagadas e quem brilhou foi a turma basca de Ernesto Valverde.

O Athletic esteve concentrado durante os 90 minutos e soube ocupar de forma inteligente os espaços, negando a Ronaldo e Bale as arrancadas que tanto gostam de fazer; Isco, preso à zonal marcação de Benãt, Mikel Rico também Iñaki Williams, também passou ao lado do jogo.

Aduriz a mais e Pepe a menos

O único golo da partida surgiu aos 27 minutos: após passe meticuloso de Rico, o avançado Aduriz, letal de cabeça, subiu ao segundo andar, deixando o marcador directo Pepe no primeiro andar. Com um golpe colocado, Aduriz bateu Casillas. Na segunda parte, o duelo repetiu-se e Pepe voltou a perder - a bola beijou o poste da baliza «merengue».

Cristiano Ronaldo desaparecido em combate

Cristiano Ronaldo voltou a ter um apagão exibicional, algo que já tinha acontecido na partida contra o rival Atlético Madrid. O atleta de 30 anos, melhor marcador da Liga espanhola, esteve fora do jogo e raramente conseguiu criar perigo, sendo totalmente anulado, quer pela sua própria letargia, quer pelas marcações competentes do Athletic.