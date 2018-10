Tello é para contratar em definitivo - Porto abre negociações

O interesse do FC Porto no extremo Cristian Tello aumentou significativamente após os quatro golos decisivos marcados pelo espanhol, diante de Sporting e SC Braga - o clube portista quer agora contratar em definitivo o atleta do Barcelona, fazendo uso de uma cláusula previamente estipulada que permite a transferência.

O jogador tem estado em grande evidência nas últimas duas jornadas, decidindo com eficácia duas partidas cruciais para as aspirações portistas na liga portuguesa. Depois de um primeiro terço de campeonato discreto, Tello deixou a sua marca e a SAD portista procura agora a sua permanência definitiva.

O órgão de informação «Calcio Mercato» dá eco, a partir de Itália, das intenções do FC Porto contratar o extremo ao Barcelona, assegurando a sua continuidade para lá do empréstimo de dois anos previamente acordado com os «blaugrana».

Está marcada já reunião com o agente do jogador, que deslocar-se-á ao Porto para discutir os termos de uma possível transferência de Tello para o reino do Dragão, agora a título definitivo.