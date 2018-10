Triplo salto: Nélson Évora sagrou-se campeão europeu de pista coberta

Grande regresso às medalhas e às conquistas marcantes por parte do atleta luso Nélson Évora, que ontem se sagrou, na capital da República Checa, campeão europeu de triplo salto em pista coberta, atingindo uns impressionantes 17 metros e 21 centímetros.

O atleta português do Benfica emerge assim, com sucesso banhado a ouro, de um período recheado de lesões, sofrimento e cirurgias; na Arena 02, em Praga, Nélson Évora voltou às grandes exibições e com esta vitória assume, claramente, um novo período de boa forma que culminará com a participação dos Jogos Olímpicos de 2016.

Depois de dois saltos nulos, o atleta de 30 anos corrigiu a má entrada em prova e ultrapassou a concorrência do espanhol Pablo Torrijos e do romeno Marian Oprea. Com esta medalha de ouro, Évora, que já conta no brilhante palmarés com uma medalha de ouro olímpica, ganhou pela primeira vez um título em campeonatos europeus.

«Este é um momento espectacular, depois de tantos anos de lesões e um exemplo para todos os que não acreditavam que era possível. Não podia ter feito melhor, estou fisicamente bem e não tenho dores», afincou Évora, visivelmente motivado para encarar os próximos desafios da carreira: «Vamos passo a passo, preparar o que está mais perto. Agora os meetings, depois o Campeonato do Mundo e só depois os Jogos Olímpicos».