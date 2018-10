Ressurreição do herói olímpico: Évora vive «momento espectacular»

«Este é um momento espectacular, depois de tantos anos de lesão e um exemplo para todos os que não acreditavam que era possível», começou por dizer o atleta luso, após conquistar a medalha de ouro do Campeonato Europeu de Praga - Nélson Évora colocou, com eloquência, fim ao calvário de dor que o obrigou a operações e longos períodos de recuperação física.

«Hoje, saltei mais com a cabeça do que com o coração. Mas consegui, e foi uma boa preparação para a época ao ar livre, que terá mais adversários», considerou Nélson Évora, que pela primeira vez ganhou ouro num Campeonato Europeu.

