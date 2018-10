Di Maria para negociar no fim da temporada

Chegou no início do ano vindo do Real Madrid por 80 milhões de euros, mas o certo é que Di Maria não tem conseguido explanar todo o seu futebol em terras britânicas. Apesar de já ter tido bons períodos, recentemente a casa do médio argentino foi assaltada e desde aí o seu rendimento na equipa voltou a cair, podendo essa ser uma das causas.

O Paris Saint Germain já demonstrou interesse em adquirir os seus serviços e a juntar a isto está também o facto do técnico do Manchester United, Louis Van Gaal,querer contratar o seu compatriota holandês, Memphis Depay que actua no PSV Eindhoven por valores que rondam os 25 milhões de euros.