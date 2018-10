VAVEL: Estatísticas da UEFA Liga dos Campeões

Nas estatisticas da UEFA Liga de Campeões desta época há factos interessantes, começemos pelo melhor marcador que é Luiz Adriano do Shakhtar Donetsk com nove golos, seguido pelo argentino Messi com oito e Cristiano Ronaldo com seis.

As equipas que marcaram mais golos foram o Real Madrid e o Chelsea, com 18 golos cada, e os «merengues» são também o conjunto que remata mais. As formações com mais posse de bola são o Bayern Munique e o Barcelona com 63% de média por jogo, indubitavelmente marcas características de Pep Guardiola, que preconiza muita posse de bola no estilo de jogo da sua equipa.

O Real também é a equipa com mais vitórias (sete), seguido pelo Barça e Bayern com seis e cinco respectivamente. Mohamed Elneny, do Basileia, com 85.491 metros percorridos, é o jogador que correu mais, enquanto que o jogador com mais passes correctos é Xabi Alonso - o internacional espanhol tem uma excelente percentagem de 93% de passes completos.

A sua equipa, o Bayern, lidera com 91% o índice de passes correctos seguido de perto pelo Barcelona de Luis Enrique. Em termos de assistências para golo temos dois jogadores espanhois - Koke do Atlético e Cesc Fábregas, do Chelsea - com quatro cada.