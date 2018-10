Sporting x Penafiel: Quem precisa mais de vencer?

No fecho da jornada 24 da I Liga um encontro entre equipas díspares na classificação mas próximas na urgência e necessidade de vencer. Por um lado a equipa leonina orientada por Marco Silva, actual terceiro classificado que atravessa um período difícil na presente época, após eliminação da Liga Europa e goleada sofrida no Estádio do Dragão, atenuada com o complicado mas positivo empate diante do Nacional, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No outro lado da barricada e último na tabela classificativa estará o Penafiel comandado por Rui Quinta, no qual a vitória terá por ventura maior importância derivado aos resultados dos adversários mais diretos na luta pela manutenção: empates de V. Setúbal e Gil Vicente a juntar às vitórias de Académica e Boavista.

Nani e Slimani para voltar à mó de cima

Para uma equipa como o Sporting, que entrou nesta época com aspirações de lutar por títulos (inclusive o de campeão nacional), ter um registo de 3 vitórias em 11 jogos é absolutamente impensável. Para alterar o rumo dos acontecimentos, aproveitando a derrota do SC Braga e enfrentando o último classificado em sua própria casa, Marco Silva contará com o provável regresso à titularidade de dois dos seus melhores ativos: Nani e Slimani. A dupla, que brilhou no jogo da 1ª volta (vitória leonina por 0-4) terá, com, o apoio de Carrillo ou Mané, a função de deitar abaixo o bloco penafidelense, que se espera em Alvalade utilizando um bloco baixo e coeso, procurando sair em contra-ataque.

Na antevisão do encontro, Marco Silva pretende que a equipa lute face aos recentes resultados: «Sabemos que não vimos de resultados positivos. Teremos de ter uma ambição tremenda para voltar às vitórias» e defende o valor da equipa nortenha apesar da classificação: «Percebemos que o Penafiel não está numa situação cómoda mas não é algo que controlamos». Nos convocados verde e branco destaque para a inclusão do reforço de inverno Ewerton, jogador que o técnico português afirmou estar «próximo da melhor forma».

Rui Quinta promete Penafiel "competitivo e ambicioso"

Mesmo consciente das limitações da sua equipa e do maior poderio do adversário, Rui Quinta parte para o confronto com o Sporting prometendo um Penafiel à procura de um bom resultado: «Vamos a Alvalade defender a nossa causa e vamos fazê-lo de uma forma entusiástica e ambiciosa».

Numa jornada pouco feliz no que ao resultado dos adversários diretos diz respeito (excetuando a derrota arouquense), o técnico de 54 anos não perde a esperança na manutenção da sua equipa, num discurso positivo quanto ao futuro: «Temos que perceber que o aconteceu foi o melhor naquele momento e pensar que no futuro vai ser melhor. É a nossa perspectiva».

Apesar do momento menos bom do seu rival de hoje, Rui Quinta deixa elogios à turma leonina: «O Sporting é uma equipa muito bem treinada, equilibrada e com excelentes jogadores». Haguigui, suspenso, é a grande baixa da equipa de Penafiel que terá Júlio Coelho como guardião titular. A última vez que os penafidelenses viajaram até Alvalade remonta à época de 2010/2011, na altura e para a 3ª fase da Taça da Liga, a equipa do Sporting saiu vencedora por 4-0 com golos de João Pereira, Jaime Valdés e Zapater (2).

Onzes prováveis do Sporting x Penafiel