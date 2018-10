Sporting x Penafiel na Liga NOS (3-2)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Sporting consolida assim o 3º lugar, enquanto que o Penafiel afunda-se cada vez mais na tabela classificativa.

O Sporting dominou o jogo desde o pontapé de saída, e poderia ter selado o resultado bastante mais cedo do que o que fez. Esteve a ganhar por 2-0 e deixou-se empatar, tendo ficado em vantagem apenas no decorrer da segunda metade, por intermédio de Nani.

FINAL DO JOGO!

Rui Patrício a conseguir a defesa a remate de Bruninho. Grande atrapalhação na área leonina, e Patrício a assegurar a vitória.

João Mário a tentar a sua sorte, de muito longe. Sai para fora.

90+3. Slimani a passar pela defesa e a rematar para a defesa incompleta de Coelho.

88'. Pedro Ribeiro expulso! A ver o segundo cartão amarelo.

87'. Carrillo a dar para Slimani que tem tinha tudo para marcar, mas a defesa do Penafiel a afastar.

84'. Sporting - Substituição - Sai Nani, Entra Rosell

83'. Cartão amarelo para Dani Coelho. É o segundo, portanto, é expulso!

82'. Que perigo! O Sporting após um canto do Penafiel, saíu em contra-ataque, e Jefferson sozinho em frente a Coelho, rematou para uma grande defesa do guardião.

79'. Cartão amarelo para Bruninho.

77'. Penafiel - Substituição - Sai Braga, Entra Bruninho.

NÚMEROS OFICIAIS: 25 495 espetadores

Bela jogada do colectivo, Carrillo a fazer um cruzamento teleguiado para a cabeça de Nani, que faz um belo golo. Sem hipóteses para Coelho que bem voou, mas não chegou.

70'. GOLOOOOOOO! SPORTING! NANIIIII!

68'. Erro de Jefferson que compromete a defesa leonina. Valeu o corte de Paulo Oliveira a evitar o perigo.

65'. Os jogadores do Sporting em forma de desespero, vão tentando o golo de muito longe. Agora, foi Carrillo que de fora da área, rematou muito por cima.

62'. Nani de longe, a rematar muito por cima!

60'. Sporting - Substituição - Sai Carlos Mané, Entra Carrillo.

58'. O Sporting vai tentando sair com a bola nos pés, mas não está a conseguir criar ocasiões de perigo.

55'. Cartão amarelo para Pedro Ribeiro.

47'. Nani a bater o livre para as mãos de Coelho. Sem perigo!

46'. Cartão amarelo para Tiago Valente.

45'. Sporting - Substituição - Sai Adrien, Entra Ewerton

Início da Segunda Parte!

O que um erro pode fazer...

Certamente que se Tobias Figueiredo não tivesse sido expulso, o Sporting tinha continuado com o controlo do jogo, e quiçá, não tivesse já aumentado a vantagem.

O Penafiel aproveitou e fez o golo do empate. O Sporting mesmo a jogar com menos 1 continuou a dominar o rumo dos acontecimentos. No entanto, minutos antes do descanso, Paulo Oliveira fez um mau alívio, e Vitor Bruno fez o empate.

O Sporting entrou em jogo logo a ganhar, e rapidamente se colocou em vantagem por dois golos sem resposta. Tobias Figueiredo já tinha mostrado sinais de infantilidade num lance que podia ter originado uma grande penalidade, e minutos após o segundo golo dos leões, viu o vermelho directo, por uma entrada por trás, quando era o último homem.

INTERVALO

45+1. Adrien está a fazer um jogo bastante mal conseguido. Grande número de erros consumados até ao momento.

Mau alívio de Paulo Oliveira que deixa a bola à mercê de Vitor Bruno que apenas teve de rematar desviado de Patrício. Está feito o empate!

41'. GOLOOOO! PENAFIEL! VITOR BRUNO!

38'. De novo cruzamento na esquerda, e Slimani a cabecear ao lado.

37'. Penafiel - Substituição - Sai Romeu Ribeiro, Entra João Martins

36'. Grande momento de Nani, que sentou o adversário, e depois fez o cruzamento para Slimani que cabeceou fraco e ao lado.

35'. Cartão amarelo para Dani.

31.' Grande ocasião, e grande momento! Cédric cruzou rasteiro, e Adrien de calcanhar, tentou fazer o golo. Passou um pouco ao lado.

POSSE DE BOLA: Sporting: 67% | Penafiel: 33%

26'. Apesar de todos estes incidentes, o Sporting continua a dominar o jogo com uma grande diferença na percentagem de posse de bola.

23'. Cartão amarelo para Carlos Mané.

22'. Cartão amarelo para Romeu Ribeiro.

20'. Penafiel - Substituição - Sai Nelson, Entra Vitor Bruno

20'. Canto estudado do Sporting. Batido para a entrada da área, mas Adrien a rematar muito ao lado.

18'. O Sporting vai ter de saber gerir muito bem este resultado, assumindo o controlo da posse de bola, e tentando sempre partir para o golo, em transições rápidas, e sobretudo pelas alas.

15'. Passe a rasgar de João Mário para Nani, que centra para Adrien, que à meia volta, remata muito por cima.

Cartão amarelo para Guedes.

Este jogo vai dar muito que falar! Com 13 minutos decorridos já leva 3 golos, e uma expulsão.

Na sequência do livre que originou a expulsão de Tobias Figueiredo, Braga rematou forte, fazendo a bola passar por baixo da barreira, sem hipótese de defesa para Rui Patrício.

11'. GOLOOOO! PENAFIEL! BRAGA!

10'. Cartão Vermelho para Tobias Figueiredo! Era o último homem e entrou violentamente por trás, fazendo a falta.

9'. Grande entrada da equipa leonina em jogo. A procurarem bem cedo o golo, e praticamente a selarem a vitória.

Brilhante cruzamento de Jefferson para Slimani, que apenas com Coelho pela frente, cabeceou para o golo. Sem hipóteses para o guardião!

7'. GOLOOOOOO! SPORTING! SLIMANI!

Na sequência do canto, a bola vagueia pelo ar na área defensiva, sobra para William Carvalho que remata em força para o primeiro.

4'. GOLOOOOOOO! SPORTING! WILLIAM CARVALHO!

4'. QUE PERIGO! João Mário meteu nos pés de Slimani que remata forte, a bola bate num defesa e sobra para Nani que remata para uma grande defesa de Coelho.

1'. Primeira ocasião de perigo! Cédric a receber de peito, mas depois a perder. Ganha o canto.

Pontapé de Saída!

19:55. Uma casa bastante despida, hoje em Alvalade.

19:54. Quase tudo a postos para o pontapé de início.

19:50. Depois do aquecimento, as equipas já regressaram aos balneários.

No banco de suplentes: Tiago Rocha, Bura, Ferreira, João Martins, Vítor Bruno, Bruninho e Mbala.

ONZE INICIAL DO PENAFIEL: Coelho, Dani, Tiago Valente, Pedro Ribeiro, Nélson Lenho, Rafa, Romeu Ribeiro, André Fontes, Braga, Guedes e Quiñones

No banco de suplentes, irão estar sentados Marcelo, Ewerton, Rosell, André Martins, Capel, Carrillo e Montero.

ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Cédric, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Jefferson; William Carvalho, Adrien Silva e João Mário; Mané, Slimani e Nani

19:40 Já há onzes oficiais!

19:00. No Penafiel os jogadores essenciais serão João Martins, médio que tem estado em evidência devido às assistências e golos, André Fontes, médio que acrescenta qualidade ao onze titular, e Guedes, jogador que deverá pisar terrenos mais avançados. Na baliza estará Coelho, substituindo o iraniano Haghighi, que está castigado.

18:40. O japonês Tanaka, que estava entre o lote de convocados para a partida Sporting x Penafiel, saiu para dar lugar a Diego Capel; o avançado está a contas com uma gripe e verá o seu lugar ser ocupado pelo extremo espanhol. Uma das grandes novidades da convocatória leonina é a inclusão, pela primeira vez, do central Ewerton.

18:25. Nani e Slimani serão titulares no onze de Marco Silva, já que ambos parecem estar totalmente aptos após lesões. Nani esteve de fora da partida da meia-final contra o Nacional da Madeira (Sporting empatou a duas bolas), descansando após fadiga muscular; Slimani está totalmente recuperado da lesão que trouxe da CAN e deverá voltar, finalmente, à titularidade.

18:15. «Vamos a Alvalade defender a nossa causa e vamos fazê-lo de uma forma entusiástica e ambiciosa», afirmou corajosamente o treinador do Penafiel, Rui Quinta; «Temos que perceber que o aconteceu foi o melhor naquele momento e pensar que no futuro vai ser melhor. É a nossa perspectiva», declarou, apoiando-se na esperança de um futuro mais risonho.

17:50. «Sabemos que não vimos de resultados positivos. Teremos de ter uma ambição tremenda para voltar às vitórias», considerou o treinador leonino Marco Silva na antevisão do jogo; prosseguiu, realçando o momento mau do adversário: «Percebemos que o Penafiel não está numa situação cómoda mas não é algo que controlamos», referiu o técnico.

17:30. Onzes prováveis do Sporting x Penafiel:

17:15. Na ronda anterior, o Sporting deslocou-se a Penafiel e com facilidade goleou a equipa da casa por 0-4; os golos forasteiros foram marcados por Islam Slimani (2), Fredy Montero e Nani. Curiosidade: o ponta-de-lança argelino Slimani deverá voltar à titularidade contra a equipa que sofreu um bis do ponta-de-lança internacional.

17:00. Para a Liga nacional, Sporting e Penafiel defrontaram-se por 25 ocasiões, com o Sporting a vencer 19 jogos (76%) e o Penafiel apenas três jogos (12%). A última vez que os durienses bateram o Sporting, o triunfo ocorreu precisamente no Estádio Alvalade XXI na temporada 2004/2005, por 0-2. Mas nas últimas décadas, o Sporting tem um domínio que chega a ser avassalador, com goleadas de 2-5 em 1990/1991, 7-0 em 1987/1988 e 6-0 em 1985/1986.

16:50. O Penafiel apenas registou duas vitórias forasteiras nesta Liga NOS, diante de Arouca e Vitória de Setúbal (na última deslocação); dos 20 golos marcados pelo Penafiel, apenas sete foram obtidos em jogos fora de casa. O Sporting regista apenas duas derrotas na prova, e nenhuma delas foi obtida no reduto de Alvalade. Em 12 partidas disputadas em casa, apenas por 5 vezes o Sporting não sofreu golos.

16:35. O Penafiel é a defesa mais batida do campeonato, com 44 golos sofridos, sendo o quinto pior ataque da prova, com apenas 20 golos marcados, exactamente um terço do total de golos marcados pelo líder do campeonato, Benfica; O Sporting segue como terceiro melhor ataque da competição, com 42 golos marcados, sendo a quarta melhor defesa em Portugal (20 golos concedidos).

16:20. O Sporting volta a jogar em casa para o campeonato, onde foi feliz na última vez que fez o papel de anfitrião: recebeu e bateu o Gil Vicente por 2-0, tal como fizera antes, com a Académica (1-0). O Sporting x Penafiel colocará frente-a-frente o terceiro contra o último classificado, com uma amplitude de 31 pontos a separarem as duas formações.

16:10. Partida Sporting x Penafiel que irá fechar a jornada 24 da Liga NOS - o líder Benfica venceu ontem o Arouca por 1-3 enquanto o segundo classificado FC Porto venceu, na Pedreira, o SC Braga por 0-1. Caso vença hoje, o Sporting foge do quarto classificado Braga (ficará com mais 4 pontos) e dará um passo importante para tranquilizar-se no terceiro posto da Liga.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Penafiel, referente à 24ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - siga o minuto a minuto da partida Sporting x Penafiel, disputada no Estádio Alvalade XXI, , grátis, em Vavel Portugal.