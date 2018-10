Roberto Mehri poderá ocupar vaga na Manor

De acordo com a Motorsport, a equipa Manor terá requerido a emissão de uma super-licença para o piloto espanhol Roberto Mehri, de 23 anos.

Da licença na Caterham para a super-licença na Manor?

O jovem, que em 2014 foi terceiro classificado pela Zeta Corse na Fórmula Renault 3.5, já na temporada passada se sentara num monolugar Fórmula 1, mas então pela Caterham, e apenas em sessões de treinos livres de sextas-feiras, em Monza (Itália), Sochi (Rússia) e Suzuka (Japão).

Mehri assinara na última semana um contrato com a Pons Racing (Fórmula Renault 3.5), pelo que não é claro se o piloto valenciano procurará conjugar a actuação nas duas categorias, uma vez que a série da Renault não arranca antes de finais de Abril e apresenta poucas incompatibilidades de calendário com a F1, ou se se mudará a tempo inteiro para a principal categoria do automobilismo.

Até ao momento, a Manor anunciou apenas o piloto britânico Will Stevens, também de 23 anos, como titular de um dos lugares na sua dupla para 2015.