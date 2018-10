Villas Boas assume contactos com Barcelona em 2013

Muito se especulou na altura sobre quem seria o sucessor de Tito Vilanova. André Villas Boas foi um dos nomes mais falados durante o defeso, mas no entanto, Gerardo "Tata" Martino assumiu o comando dos catalães, enquanto que o técnico português veio mais tarde a sair do Tottenham e a seguir caminho para o Zenit.

Questionado este Domingo sobre eventuais contactos com o clube de Lionel Messi e companhia, Villas Boas foi peremptório: «Todos sabem que tive contactos com o Barcelona, não vou negá-lo». Salientou ainda a existência de «ofertas de grandes clubes europeus», tendo no entanto optado por um clube de «perfil mais baixo» como o Zenit, onde o treinador diz sentir-se feliz.