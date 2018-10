Cristian Rodríguez reforça Grémio e será treinado por Scolari

Crístian Rodríguez está a caminho de Porto Alegre, para reforçar o clube brasileiro treinado pelo ex-seleccionador nacional Luiz Felipe Scolari, o Grémio. O atletla de 29 anos deixa o conturbado e falido Parma e embarca em novo empréstimo, já acordado entre o Grémio e o Atlético Madrid, clube detentor dos seus direitos desportivos e económicos.

«Chegou a hora de dizer adeus, não posso dizer muitas coisas porque estive pouco tempo no Parma, mas ontem, no último jogo, os adeptos levantaram-se para me aplaudir, e fiquei sensibilizado por isso. Fui muito bem recebido nesta cidade de boa gente e neste clube encontrei pessoas excelentes que não merecem o que está a acontecer. Boa sorte ao Parma e toda a força para que toda esta situação se resolva», declarou o uruguaio na despedida, após o 0-0 diante do Atalanta, em declarações ao site «Parmafanzine.it».

Cristian Rodríguez estava no Parma desde Janeiro de 2015, cedido pelos madrilenos, mas a situação caótica do clube de Parma precipitou a efémera estadia do extremo uruguaio, que já representou o Benfica e o FC Porto.