FC Porto x Basileia na Liga dos Campeões (4-0)

21:40. Grande jogatana do FC Porto para toda a Europa do futebol ver - quatro golos portistas de levantar o estádio, numa partida dominada pelo génio de Brahimi, a raça de Aboubakar, o poderio defensivo de Casemiro e a classe de Herrera. O Basileia, ainda que agressivo, nunca conseguiu parar a avalanche portista.

Apito final

90+3'. Apito derradeiro, Porto goleia e deixa o Dragão em polvorosa. Felicidade nas bancadas.

90+1'. Segundo amarelo para Walter Samuel, cartão vermelho justo, apenas peca por tardio.

88'. Tiro potente de Elneny...Fabiano segura à segunda, tal a potência do remate.

83'. Fabiano sacudiu para canto um centro de Streller.

79'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Quaresma e sai Evandro.

78'. Substituição na formação do Basileia: Entra Callà e sai Gashi.

78'. Goleada no Dragão, grande jogo do FC Porto.

76'. Gooooloooo do FC Porto!!! Correria de Aboubakar, e, quando todos pensava que iria passar, desferiu um potente remate que queimou as redes!!!

74'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Rúben Neves e sai Brahimi.

70'. Controla totalmente o jogo o FC Porto, sem dificuldades.

63'. Substituição na formação do Basileia: Entra Kakitani e sai Frei.

60'. Zuffi rematou de primeira após centro rasteiro vindo da esquerda...defendeu Fabiano!

58'. Substituição na formação do Basileia: Entra Embolo e sai Schar.

56'. Gooooloooo do FC Porto!!! Livre directo de Casemiro sem possibilidades de defesa para Vaclik!!!

55'. Cartões amarelos para Marcano e Safari.

54'. Tello correu com a bola, fugindo pelo corredor central...acabou derrubado rispidamente por Frei, confusão entre jogadores das duas equipas!

49'. Finalmente, Walter Samuel recebeu um cartão amarelo, por entrada sobre Alex Sandro, varreu o brasileiro.

47'. Goooooloooo do FC Porto!!! Brahimi elaborou a jogada na quina da área, colocou para Herrera e este, com precisão, rematou para o canto da baliza!!!

46'. Recomeça o jogo no Dragão, sai o Porto com a bola.

20:45. O FC Porto adiantou-se no marcador e está em controlo da eliminatória. Brahimi executou de forma perfeita um livre à entrada da área e colocou o Porto em vantagem. Danilo foi a grande perda do Porto: o jogador chocou com Fabiano e ficou inanimado no relvado do Dragão, sendo substituído por Martins Indi.

Intervalo

45+5'. Pontapé de Herrera, fora da área, após canto de Tello: lance inofensivo.

45'. Mais cinco minutos de descontos para se jogarem.

44'. Basileia perto do empate! Centro de Streller e corte excelente de Marcano, a bola sobrou para Gashi, rematou...mas a bola passou ao lado do poste!

42'. Remate de ressaca de Derlis, já dentro da área, mas sem perigo, directo às mãos de Fabiano.

40'. Passe diagonal para a entrada de Tello...vai assistir Aboubakar na cara do golo...mas Samuel corta na hora H!

38'. Entrada rija de Derlis sobre Brahimi, carrinho que poderia lesionar o argelino: cartão amarelo.

33'. Pontapé canhão de Aboubakar, a trinta metros da baliza, gritou-se golo nas bancadas do Dragão: espectacular remate, passou a milímetros do poste.

32'. Primeiro remate do Basileia: Streller rematou de primeira, em arco, mas a bola saiu longe da baliza.

30'. Falta dura de Gashi sobre Martins Indi: cartão amarelo para o jogador do Basileia.

28'. Bola longa para a desmarcação rápida de Gashi, que surgia nas costas dos defesas, mas Fabiano antecipou-se e cortou de cabeça.

27'. Remate de Evandro após corte da defesa suíça, defesa fácil para Vaclik.

23'. Recomeça a partida.

22'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Martins Indi e sai Danilo.

21'. A situação de Danilo não é boa: o jogador sairá de maca e irá directamente para o hospital.

20'. Fabiano recupera mas Danilo continua deitado no relvado, sem sinal positivo ainda.

18'. Lance aparatoso entre Danilo e Fabiano: ambos chocaram violentamente quando Fabiano varreu o lance ofensivo dos suíços.

15'. Remate distante de Casemiro...a bola rasou a barra e quase surpreendia o guarda-redes do Basileia!

14'. Gooooloooo do FC Porto!!! Livre executado com beleza mortal, remate belo do argelino que foi indefensável para Vaclik!!!

12'. Casemiro fez um corte brilhante, desmarcou Tello mas o espanhol foi derrubado por Samuel à entrada da área!

11'. Excelente triangulação do Porto perto da linha, com Brahimi em destaque.

10'. Brahimi cai na área após tentar fugir a Schar...o árbitro manda seguir a jogada.

7'. O Basileia tenta subir as linhas e encostar o Porto a zonas mais recuadas.

4'. Troca a bola o FC Porto, com astúcia e controlo, jogando com tranquilidade.

1'. Roda a bola no Dragão, sai a jogar o Basileia.

Apito inicial

19:15. Onze titular do Basileia: Vaclík, Xhaka, Schar, Walter Samuel, Safari, Zuffi, Elneny, Fabian Frei, Derlis González, Streller, Gashi

18:55. Onze titular do FC Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano, Alex Sandro; Casemiro, Herrera, Evandro; Tello, Brahimi, Aboubakar

18:25. Muitos são os jogadores do FC Porto em risco de exclusão caso vejam hoje cartão amarelo: Danilo, Maicon, Alex Sandro, Óliver Torres e Marcano são os atletas que terão de se precaver em termos de disciplina.

17:45. Jackson Martínez será a grande baixa do FC Porto para este duelo com o Basileia, já que o avançado colombiano contraíu uma lesão na virilha na partida contra o SC Braga. Vincent Aboubakar será o titular do ataque portista. Do lado do Basileia, Ivanov e Matías Delgado, lesionados, e Suchy, castigado, são as baixas de Paulo Sousa. O defesa central Schar regressa aos jogos da Liga dos Campeões após castigo.

17:10. «Competir a este nível é algo de realmente muito especial e estou muito satisfeito por estar aqui, a enfrentar os melhores; estamos confiantes e optimistas. Sempre que conseguirmos aliviar a pressão que a que o Porto nos vai submeter vamos procurar criar-lhes dificuldades», prometeu o técnico do Basileia, Paulo Sousa.

17:00. «Estamos a falar dos quartos-de-final da Champions League, de uma oportunidade de estar entre as oito melhores equipas da competição. Estamos empatados, o Basileia vai obrigar-nos a fazer um grande jogo», afirmou Julen Lopetegui, ciente de que a sua equipa não poderá relaxar devido ao golo fora. «Eles têm muitos jogadores que nos podem criar problemas, têm técnica, rapidez, e experiência», alertou.

16:40. Na primeira mão dos oitavos-de-final, o FC Porto dominou a partida mas viu-se durante quase todo o jogo em desvantagem, graças a um golo madrugador do veloz avançado Derlis González. O FC Porto ainda marcou, por Casemiro, mas o golo foi correctamente anulado; Danilo acabou por empatar o jogo com um golo marcado através de grande penalidade.

16:25. Onzes prováveis do jogo FC Porto x Basileia:

16:10. Esta será, caso ultrapasse o Basileia, a terceira vez que o FC Porto atingirá os quartos-de-final da Liga dos Campeões na última década, desde que José Mourinho conduziu o FC Porto à conquista da prova, na temporada 2003/2004. Se for capaz de agarrar o apuramento hoje, o FC Porto entrará no restrito lote das oito melhores equipas da Europa.

15:50. Se conseguir garantir a passagem aos quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, o FC Porto voltará a uma fase da prova milionária em que não está inserido desde a temporada 2008/2009, época em que atingiu os quartos-de-final após eliminar o Atlético Madrid, com Jesualdo Ferreira ao leme da equipa portista. O FC Porto acabou por ser eliminado da prova nos quartos-de-final, pelo Manchester United (3-2).

15:35. O FC Porto já tem uma longa caminhada europeia em 2014/2015 mas nunca conheceu o sabor da derrota: em 9 partidas disputadas (onde estão incluídas as partidas contra o Lille, para o «playoff») o FC Porto registou seis vitórias e três empates (dois contra os ucranianos do Shakhtar e outro contra o Basileia). O Porto leva já 20 golos na Europa.

15:25. O Basileia, que domina a liga suíça, também chega a esta partida com os índices anímicos em alta: a formação de Paulo Sousa vem de três vitórias consecutivas, duas para o campeonato e uma para a Taça; a veia goleadora do Basileia também está apurada: os suíços marcaram uma dezena de golos nas últimas três partidas.

15:10. O FC Porto chega a esta partida europeia num excelente momento de forma e num óptimo momento psicológico: os portistas vêm de duas vitórias cruciais na liga portuguesa, contra Sporting e Sporting de Braga; quatro golos marcados e nenhum sofrido, assim se exibiu o FC Porto nas duas partidas. Cristian Tello vive um momento de excelência: marcou os 4 golos.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Basileia, referente à segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões - siga o minuto a minuto do jogo FC Porto x Basileia, disputado no Estádio do Dragão, grátis , em Vavel Portugal.