Manor confirma Roberto Mehri

Horas depois de termos avançado a notícia no Vavel Portugal, a Manor F1 confirmou que o jovem piloto Roberto Mehri ocupará a vaga que restava no seu line-up.

Jordan King, de 21 anos, foi também anunciado pela Manor, mas como piloto de desenvolvimento.

Roberto Mehri e Manor confiantes no sucesso

O espanhol de 23 anos, que fará dupla com Will Stevens, não conteve a sua felicidade: “Estou incrivelmente excitado por ter a minha estreia na F1 com a Manor em Melbourne já este fim-de-semana!". Mehri acrescentou ainda que esta é uma grande responsabilidade que lhe colocam nas mãos, mas que se sente “preparado para dar este passo na carreira e ser um importante contributo no crescimento da equipa.”

John Booth, director da escuderia, mostrou-se igualmente feliz com a integração de Mehri e do britânico King na equipa: “Além de jovens e talentosos pilotos com futuros promissores pela frente, graduaram-se pela Manor Motorsport nas categorias junior, o que obviamente é muito gratificante para nós; faz parte da nossa filosofia."