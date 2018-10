Chelsea x PSG: Quem passará aos quartos de final?

Um dos grandes jogos destes oitavos de final da Liga dos Campeões é jogado entre os franceses do PSG e os ingleses do Chelsea. Os clubes milionários tentam chegar ao titulo numa competição que os parisienses nunca ganharam e os londrinos venceram em 2011/12.

Na primeira mão, em Paris, empataram a um com golos de Edinson Cavani para o Paris Saint-Germain e Branislav Ivanovic para o conjunto comandado por José Mourinho, servindo este desfecho mais para as pretensões do Chelsea. De acordo com o jornal francês Le Parisien, a direcção do PSG vai pagar a cada jogador 250 mil euros em caso de passagem aos quartos e, se isso não acontecer, Laurent Blanc, treinador dos franceses, poderá ser despedido.

Gary Cahill, defesa central do Chelsea, acha que este vai ser um jogo difícil: «Sabemos a qualidade do PSG e o trabalho que teremos pela frente. Vai ser como uma final, um grande jogo, para o qual estamos preparados para dar o nosso melhor». Pelo lado do PSG teremos jogadores como Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic ou Ezequiel Lavezzi que podem fazer a diferença e do lado dos londrinos teremos Diego Costa e Eden Hazard.

O jogo será dirigido pelo Holandês Björn Kuipers. O antigo internacional francês, Christophe Dugarry, considerou que a contenda será tremendamente equilibrada: «Será que o Chelsea é melhor do que o PSG em termos individuais? Acho que não. Se os jogadores do PSG realizarem um jogo a 100 por cento não vão ser em nada inferiores ao Chelsea». Laurent Blanc, treinador do PSG, deixou elogios ao oponente, relembrando a eliminatória de 2013/2014: «Sabemos que temos de marcar pelo menos um golo para seguir em frente. Temos mais experiência do que tínhamos na época passada mas também sabemos que este Chelsea está melhor do que aquele que defrontámos há um ano».

Equipas possiveis do Chelsea x PSG:

PSG - Salvatore Sirigu, Gregory van der Wiel, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Maxwell, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi.

Chelsea - Thibaut Courtois, Branislav Ivanovic, César Azpilicueta, Gary Cahill, John Terry, Nemanja Matic, Willian, Cesc Fabregas, Ramires, Diego Costa, Eden Hazard.