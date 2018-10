Casillas reconheceu: «Tenho responsabilidades nos 3 primeiros golos»

Analisando a partida de ontem, que o Real Madrid perdeu por 3-4, frente ao Schalke 04, guardião dos «merengues», Iker Casillas, reconheceu o fraco momento exibicional do clube madrileno e chamou a si parte dessa responsabilidade, focando erros seus em três dos quatro golos germânicos.

«Tenho grande parte da responsabilidade nos três primeiros golos. Não foi dos meus melhores jogos, é um facto, mas há que seguir em frente e pensar na equipa e não no individual», afirmou o internacional espanhol, que não foi meigo ao ilustrar a derrota na partida da Liga dos Campeões: «Batemos com estrondo no fundo. Quando estivermos em casa a assistir ao sorteio vamos recordar-nos do que vivemos neste jogo», alertou.