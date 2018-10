Benfica: Ljubomir Fejsa regressa à competição 11 meses depois

Durante 11 meses esteve a batalhar contra uma lesão grave nos ligamentos do joelho direito - Ljubomir Fejsa está agora recuperado da maleita e pronto para, gradualmente, adquirir minutos de competição e voltar à sua condição física ideal.

O jogador sérvio, que chegou ao Benfica no início da temporada passada, está afastado dos relvados desde a partida da Liga Europa, a 11 de Abril de 2014, face ao AZ, no Estádio da Luz. Voltará à competição hoje, diante do Feirense, ao serviço da equipa B do Benfica, na Segunda Liga.

Esse ponto de partida competitivo permitrá a Fejsa restabelecer, pouco e pouco, os ideais índices físicos que permitam ao médio defensivo competir na liga principal - estará à disposição de Jorge Jesus num período de três semanas.