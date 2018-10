Cristiano Ronaldo: Novo recorde para o 'Melhor do Mundo'

Na passada terça-feira, a equipa campeã da Europa recebeu a equipa alemã para disputar a segunda mão dos oitavos-de-final e decidir quem passaria à próxima fase da competição milionária. Com muito sofrimento, acabou mesmo por ser a equipa dos merengues a apurar-se e avançar na Champions.

Jogo para esquecer para a equipa do Real Madrid, que se deixou derrotar por uma equipa que havia sido vulgarizada pelo Sporting na fase anterior, sofrendo 4 golos em casa. A equipa do Melhor do Mundo contou ainda com alguma sorte à mistura mas, essencialmente, o bis de Ronaldo.

O Melhor jogador do Mundo marcou os dois primeiros golos para a equipa do Real e empurrou os merengues para os quarto-de-final. Apesar da sua exibição não ter sido, particularmente, brilhante, Cristiano Ronaldo conseguiu somar mais dois golos aos 76 anteriores, e totalizar 78 golos marcados nas competições europeias.

Sendo assim, o Melhor do Mundo é agora o detentor do recorde de melhor marcador das competições europeias, ultrapassando Raul Gonzaléz (77 golos). Quanto à Liga dos Campeões, Ronaldo igualou Messi na lista dos melhores marcadores, com 75 golos.

Lionel Messi terá oportunidade de reverter estas contas no próximo dia 18 de Março, aquando do confronto com o Manchester City a contar, também, para a Liga dos Campeões.