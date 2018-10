Chelsea x PSG na Liga dos Campeões (2-2)

Quanto a nós resta agradecer a sua preferência e continue a apreciar o nosso trabalho aqui, na VAVEL. Continuação de uma boa semana...

O momento do encontro:

Mas que grande maratona deste fantástico desporto. Exemplo formidável da equipa do Paris Saint-Germain, que a jogar com menos um desde o minuto 31' e estando duas vezes em desvantagem, conseguiu, de forma heroica, o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Gary Cahill abriu o ativo à passagem do minuto 81'. Ao minuto 86' é o ex jogador dos "blues" David Luiz a restabelecer a igualdade e mandando o jogo para prolongamento. Já em extra time, um erro infantil de Thiago Silva deu origem à grande penalidade convertida por Hazard e que colocava o Chelsea novamente na frente da eliminatória. Mas ao minuto 114' o mesmo Thiago Silva redime-se do erro anterior e faz, nas alturas, o 2-2 final que garante a passagem à equipa gaulesa.

E é o fim da partida, e que partida. Chelsea 2-2 PSG, seguem os franceses em frente!

120' A equipa do PSG aguenta a bola.

120' Mais dois minutos de jogo.

117' Substituição no PSG: Sai Pastore e entra Van der Wiel.

117' Cruzamento de Willian, cabeceamento de Diego Costa e parada segura de Sirigu.

116' Fora-de-jogo tirado a Lavezzi.

Mas que exemplo esta equipa do PSG. Canto de Thiago Motta e é outro Thiago, Thiago Silva quem nas alturas faz o 2-2 que permite a equipa francesa estar à frente da eliminatória.

113' GOLOOOOOOOOOO PSG!!!

113' Defesa fantástica de Courtois após cabeceamento de Thiago Silva.

113' Canto para o PSG após corte de Ivanovic. Tenta a equipa de Paris chegar ao tento que permita passar para a frente da eliminatória.

110' Contra-ataque bem desenhado por Hazard e Willian mas Diego Costa finaliza muita mal.

110' Livre de Lavezzi muito curto.

109' Falta de Willian sobre Pastore.

Início da segunda parte do tempo extra.

Intervalo no prolongamento.

103' Belo passe de Hazard para Diego Costa mas muito bem no corte o brasileiro Marquinhos.

102' Canto sem perigo.

101' Livre em zona frontal para David Luiz que Courtois tem de se aplicar. Canto.

99' Hazard cai na área em lance com Sirigu, pede penalty mas Kuipers manda jogar.

98' Livre de Lavezzi mas com muita força, Courtois segura sem problemas.

Hazard, com uma calma e frieza impressionante, faz o 2-1 para a equipa de Mourinho.

GOLOOOOOOOOOO CHELSEA!!!

95' É assinalado penalty para a equipa do Chelsea por mão de Thiago Silva em lance dividido com Zouma.

94' Willian tenta a sorte fora de área, ganhando o canto.

Começa o prolongamento!

Substituição no Chelsea: sai Ramires e entra Drogba, que faz hoje 37 anos.

E é o fim do tempo regulamentar com o jogo a seguir para prolongamento. Numa segunda parte em que a equipa de Paris procurou sempre mais o golo (era a equipa que precisava), foi Cavani quem dispôs da melhor ocasião para o fazer, tirando Courtois do caminho mas atirando o esférico ao poste. Seguiu-se o primeiro golo do jogo, por intermédio de Cahill na sequência de um canto. Também na sequência de um canto a equipa de Paris, a jogar com 10 desde o minuto 31, chegou ao empate na partida e na eliminatória, numa entrada fulgurante sem hipótese para Courtois.

Fim dos 90 minutos. Seguimos para mais 30 minutos de futebol.

90+2' Diego Costa arrisca o segundo amarelo ao empurrar Thiago Motta. O árbitro, de costas, não viu o lance.

90' Livre cobrado e Thiago Silva corta para canto. Grande jogo do brasileiro esta noite.

90' Mais três minutos de jogo.

89' Livre potencialmente perigoso para a equipa londrina por falta de Cavani sobre Hazard.

87' Ramires tenta o remate de fora de área com o pé esquerdo mas sai muito fraco.

Canto cobrado e entrada fulminante num cabeceamento brutal de David Luiz.

GOLOOOOOOOOOO PSG!!!!

85' Cruzamento muito perigoso de Pastore que Courtois desvia para canto.

84' Substituição no Chelsea: Sai Matic e entra Zouma.

83' Belo cruzamento de Maxwell e Lavezzi aparece a cabecear muito bem mas para as mãos de Courtois.

82' Dupla substituição no PSG: Sai Matuidi e Verratti entra Rabiot e Lavezzi.

Na sequência do canto e uma grande atrapalhação é Gary Cahill quem aparece a fazer o primeiro tento na partida.

81' GOLOOOOOOOOOO CHELSEA!!!

80' Primeiro lance perigoso da equipa do Chelsea. Belo passe de Willian a libertar Ramires que atira para bela defesa de Sirigu.

79' Fora-de-jogo tirado a Cavani.

76' Livre de Willian para as mãos de Sirigu.

74' Jogo em nova fase quezilenta, com entradas um pouco às margens das leis.

74' Nova entrada perigosa para amarelo, desta feita para Verratti.

73' Cartão amarelo para Diego Costa por entrada perigosa sobre Thiago Silva. Na sequência, David Luiz também é amarelado.

70' Mais um lance de perigo da equipa de Paris. Pastore, já dentro da área, atira para defesa apertada de Courtois.

68' Bela demonstração da equipa do PSG que não desiste na luta pelo golo.

67' Livre de Willian mas é assinalada falta ofensiva.

67' Falta de David Luiz sobre Diego Costa.

65' Vai tentanto a equipa de Laurent Blanc, mesmo com 10. Matuidi aparece na área mas muito bem Cahill no corte.

61' Livre para o PSG, David Luiz desvia ao 2º poste mas Courtois segura facilmente.

58' Primeira grande oportunidade em Londres e para a equipa do PSG. Grande jogada de Pastore a isolar Cavani que passa por Courtois mas atira ao poste. Muito perto do golo a equipa francesa.

57' Novo canto para os londrinos.

56' Canto para o Chelsea.

55' Fora-de-jogo assinalado a Cavani.

54' Canto aliviado facilmente pela defensiva londrina.

53' Investida da equipa francesa por Maxwell que atira para desvio de Cahill. Canto.

52' Cartão amarelo para Ramires.

51' Livre sem qualquer perigo.

50' Falta de Verratti sobre Fabregas.

49' Do canto, Sirigu falha a intervenção mas Diego Costa atira para fora.

49' Willian surpreende na cobrança da falta mas bela defesa de Sirigu.

48' Falta de Cavani sobre Hazard.

Já se joga o segundo tempo.

Entra Willian e sai Oscar.

Aquece Willian, dá ideia que será aposta de Mourinho no segundo tempo.

Fim de um primeiro tempo equilibrado, sem chances de golo e claramente marcado pela expulsão direta de Ibrahimovic, numa entrada dura sobre Oscar. O jogo, esse, resume-se somente a muita luta física (com alguns excessos) e pouco espetáculo, desiludindo nesse aspeto. Veremos como Laurent Blanc reorganiza a sua equipa para chegar ao desejado golo, que lhe dará a passagem aos oitavos-de-final. O Chelsea, com mais um elemento, tentará controlar a partida e tentar chegar ao tento que possa tranquilizar um pouco mais os seus adeptos.

Intervalo em Londres!

45+1' Livre cobrado por Oscar mas bem resolvido pela defesa da equipa francesa.

45' Livre perigoso por falta de Verratti sobre Oscar.

45' Mais 2 minutos de tempo extra.

43' Diego Costa passa por meia equipa parisiense e cai na área derrubado por Cavani. O juiz nada assinala. Penalty por marcar para os 'blues'.

41' Jogo interrompido para assistência a Diego Costa num lance com David Luiz.

40' Cartão amarelo para Matuidi.

40' Novamente Thiago Motta e novamente para as mãos de Courtois.

39' Cruzamento de Maxwell para Terry desviar para canto.

37' Cartão amarelo para Oscar.

36' Cruzamento traiçoeiro de Ivanovic, encaixa Sirigu.

33' Ainda no rescaldo do lance, cartão amarelo para Thiago Motta.

31' Cartão vermelho direto para Ibrahimovic, numa entrada dura sobre Oscar.

29' Livre de Pastore para corte de Ramires.

29' Falta de Ivanovic sobre Matuidi. Livre potencialmente perigoso.

26' Novo fora-de-jogo tirado, desta feita a Fabregas numa altura em que o jogo começa a ficar quebrado.

24' Fora-de-jogo tirado a Matuidi.

22' Fora-de-jogo assinalado a Oscar.

19' Canto diretamente para as mãos de Courtois.

19' Corte defeituoso de Cahill dá canto ao PSG.

16' Belo entendimento do ataque francês mas o cruzamento de Maxwell é cortado por Cahill.

14' Verratti cai na área em lance com Ramires. O juiz holandês manda jogar.

11' Jogo interrompido para assistência a David Luiz.

9' Entrada um pouco mais dura de Thiago Motta sobre Fabregas. Kuipers deixa o primeiro aviso.

5' Cruzamento perigoso de Hazard mas grande corte de Thiago Motta.

3' Início de jogo prometedor nestes primeiros instantes.

2' Primeiro sinal de perigo para a equipa francesa, passe a rasgar de Verratti para Cavani mas a defesa londrina alivia para canto.

1' COMEÇA A PARTIDA!!!

19:43 Ouve-se o famoso hino da Champions League.

19:42 Braçadeiras pretas estão a ser utilizadas em memória do desastre aéreo que vitimou dez pessoas, incluindo três campeões olímpicos, na Argentina.

19:40 Os jogadores entram neste momento em campo. O árbitro do encontro será o holandês Björn Kuipers.

19:39 Stramford Bridge completamente lotado e regista-se um ambiente verdadeiramente espetacular. Que grande jogo de bola vamos ter...

19:34 A equipa do Chelsea não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos enquanto a equipa do PSG não conhece o sabor da derrota há 14 jogos.

19:31 Como é habitual a tratando-se de um jogo fundamental, a equipa de Paris terá um forte apoio esta noite, em Londres.

19:28 No encontro desta noite várias são as particularidades a envolver José Mourinho e elementos do PSG: Laurent Blanc jogava no Barcelona quando o "Special One" era adjunto de Sir. Bobby Robson. Quanto a jogadores, David Luiz, Thiago Motta e a estrela Ibrahimovic já trabalharam com o técnico português.

19:22 A pouco mais de 20 minutos para o início do encontro já temos os «onzes oficiais».

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Fabregas, Matic; Ramires, Oscar, Hazard; Diego Costa.

PSG: Sirigu; Marquinhos, Thiago Silva (c), David Luiz e Maxwell; Matuidi, Thiago Motta, Verratti; Pastore, Ibrahimovic e Cavani.

17:25. Esta eliminatória é uma reedição dos oitavos-de-final da competição na temporada passada: PSG e Chelsea encontraram-se precisamente nos oitavos-de-final da liga milionária, com o Chelsea a levar a melhor sobre o PSG. Em Stamford Bridge os da casa resolveram a eliminatória, com um 2-0 que virou a vantagem parisiense de 3-1 trazida de França.

17.00. Na primeira mão dos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, os parisienses receberam, no Parque dos Príncipes, o Chelsea - os «blues» marcaram primeiro, por intermédio de Branislav Ivanovic, mas o empate surgiu através do avançado uruguaio Edinson Cavani. Para passar a eliminatória, adivinha-se maior pendor atacante por parte dos pupilos de Laurent Blanc e maior calculismo táctico por parte de Mourinho.

16:40. Nas três partidas realizadas em Stamford Bridge para a UEFA Liga dos Campeões, o Chelsea de José Mourinho marcou 10 golos e sofreu apenas dois. Uma das presas foi precisamente o Sporting, que se cruzou com o Chelsea na fase de grupos da prova milionária, perdendo por 3-1. Nos três jogos realizados fora de casa, o PSG apenas venceu um (APOEL).

16:30. Em vinte jogos realizados em casa, o Chelsea perdeu apenas por uma vez esta temporada (na FA Cup), o que faz com que seja totalmente favorito para a disputa desta eliminatória, já que os franceses do Paris Saint-Germain terão que vencer ou empatar por mais que um golo para poderem progredir para a fase seguinte da UEFA Liga dos Campeões.

16:20. Seja muito bem-vindo à transmissão do jogo Chelsea x PSG, partida referente à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões; a partida será disputada no Estádio Stamford Bridge e terá início às 19:45 - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo Chelsea x PSG, grátis .