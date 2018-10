28ª jornada do campeonato grego jogado à porta fechada

A decisão foi anunciada pelo ministro adjunto do desporto, Stavros Kondonis que justificou esta medida com base em novos desacatos, tendo como ponto de origem o técnico português Vitor Pereira. Na partida entre o AEK de Atenas e o Olympiakos a contar para a Taça da Grécia, um golo marcado nos instantes finais pelo ex-jogador do Benfica, Franco Jara permitiu o apuramento ao Olympiakos e levou o treinador a comemorar efusivamente e em tom provocatório diante dos adeptos da casa.

Estes reagiram de imediato invadindo o relvado do Estádio Olímpico de Atenas e arremessando tochas para dentro do mesmo, situação que levou o árbitro a dar o jogo por terminado. Recorde-se que esta é a segunda vez que Vitor Pereira se vê envolvido em cenas de confrontos com adeptos adversários, já que a 22 de Fevereiro após se deslocar para junto da baliza onde se encontravam os fervorosos torcedores do Panathinaikos, que também na altura entraram no recinto e obrigaram ao recolher do treinador para os balneários.