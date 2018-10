Arranque da Major League Soccer

O antigo defesa do Benfica, Steven Vitória, joga no Philadelphia Union enquanto que José Gonçalves e Paulo Renato integram os plantéis de New England Revolution e San José Earthquakes respectivamente. Os jogos Houston Dynamo-Orlando City, Chicago Fire-Vancouver Whitecaps, New York City FC -NE Revolution e Portland Timbers-LA Galaxy têm transmissão em directo na Eurosport e Eurosport 2.