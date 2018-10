Liga Europa: Wolfsburgo vira Inter ao contrário com bis De Bruyne

O carrasco do Sporting na Liga Europa, o Wolfsburgo, voltou ontem a demonstrar pergaminhos suficientes para encabeçar a corrida pelo troféu da competição europeia: os alemães receberam o Internazionale, e, apesar do começo ter sido escrito com um golo forasteiro, a verdade é que a qualidade superior da turma dos 'lobos' veio ao de cima, naturalmente, coroada com uma excelente exibição do jovem belga Kevin De Bruyne.

O primeiro golo do jogo surgiu logo aos seis minutos, por intermédio do avançado do Inter, Rodrigo Palacio, servido na perfeição pelo italiano Mauro Icardi. O empate chegou ainda antes da meia hora de jogo: canto marcado por De Bruyne, e Naldo, nas alturas, bateu a oposição italiana e a cabeceou para as redes defendidas por Carrizo.

Na segunda parte, o Inter teve nos pés de Palacio a chance de infligir dor no Wolfsburgo, marcando o segundo golo forasteiro e deixando a equipa alemã em maus lençóis, mas o argentino, isolado, não teve a presença de espírito para finalizar o lance com calma. Quem não marca arrisca-se a sofrer: sete minutos depois, aos 63, golo do Wolfsburgo - Vierinha assistiu De Bruyne, que encostou para o 2-1.

Aos 75 minutos, o jovem belga, ex-Chelsea, voltou a marcar, executando um livre directo que deixou o argentino Carrizo mal na fotografia do lance; festa germânica após uma boa reviravolta, num jogo em que ficou patente o poderio do clube alemão orientado por Dieter Hecking. O carrasco do Sporting nos dezasseis-avos-de-final voltou a mostrar argumentos para atacar a Liga Europa com credibilidade.