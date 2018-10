Mourinho responde às críticas após eliminação na «Champions»

Às televisões da Sky, o ex-jogador inglês Jamie Carragher e o técnico escocês Graeme Souness (passou pelo Benfica na década de 90) criticaram a atitude da equipa do Chelsea na partida contra o PSG (principalmente a forma como alegadamente pressionavam a equipa de arbitragem) - questionado ontem sobre tais avaliações, José Mourinho foi duro e eloquente, como habitualmente.

«Talvez seja por causa da dieta ou da qualidade dos produtos que comemos, a memória está cada vez mais curta. Porque quando o Jamie Carragher e Graeme Souness falam, de certo terão um problema. O Jaime deixou de jogar há dois anos e, nesse tempo, esqueceu-se de tudo o que fazia no campo», atirou José Mourinho, referindo-se, subrepticiamente, à agressividade do ex-atleta do Liverpool.

Souness, antigo treinador do Benfica, recebeu o duro golpe onde, de facto, mais deverá doer: «Eu treinei o Benfica depois de ele de lá sair, por isso sei muito sobre ele. Mas tenho educação, não só no futebol mas na vida, por isso prefiro rir. A inveja é o maior tributo que as sombras prestam ao Homem», disparou sem piedade.