Benfica x Braga na Liga NOS (2-0)

Muito obrigada por terem estado desse lado amanhã, a Liga NOS está de volta ao Vavel Portugal com os directos de Sporting e FC Porto.

Resultado justissímo no final da partida. Há terceira foi de vez! Os encarnados marcaram primeiro e conseguiram não só manter, como aumentar, a vantagem no marcador. Já o Sporting de Braga ficou muito áquem da qualidade que tanto lhe foi, e é reconhecida. O jogo fica ainda marcado pela expulsão de Tiago Gomes pelo duplo amarelo, mostrado de forma justa ao médio bracarense, depois de uma falta bastante feia sobre Salvio. Com este resultado o Benfica permanece descansado na liderança do campeonato com 65 pontos, mais 7 que o FC Porto que apenas recebe amanhã o Arouca.

FINAL DO JOGO

90'. 3 minutos de compensação.

89'. Sai Maxi Pereira entra André Almeida.

86'. Entra R. Amorim e sai Samaris.

86'. E quase que marcava Pedro Tiba! Um remate muito falhado e muito leve acaba por passar ao lado do poste esquerdo da baliza de Júlio César...

85'. Livre perigoso a favor do Braga....

83'. Entra Ola John sai Gaitan.

81'. A falta de remate rápido de Lima não deu o golo ao Benfica....

80'. A dez minutos do fim o técnico encarnado ainda não fez qualquer substituição.

76'. Sai Rafa entra Éder.

E há terceira foi de vez! Eliseu atirou forte à boca da área e fez o golo! 2-0 para o Benfica que dá o descanso aos encarnados.

76'. GOLOOOOOOOOO DO BENFICA!

74'. O Benfica voltou a estar no controlo do jogo desde a expulsão de Tiago Gomes. Mas os encarnados vencem apenas por 1-0 e ainda nada está decidido, a equipa tem de estar atenta.

71'. Nova bomba de Eliseu.... ao lado.

71'. Sai Zé Luís entra Salvador Agra.

70'. Vinte minutos para os 90. O Benfica joga em superioridade numérica desde o minuto 58 depois da expulsão justissíma de Tiago Gomes por uma falta muito feia sobre Salvio. A equipa de Jorge Jesus continua a acreditar, já o Braga não desiste de acreditar no empate.

66'. Grande tiro de Eliseu para mais uma defesa muítissimo bem feita por parte de Matheus. Tem sido a salvação deste Braga.

65'. O Sp de Braga ainda acredita no empate, já nas bancadas, os adeptos fazem a festa.

Fica de fora no próximo jogo.

63'. Amarelo para Gaitan por simulação.

61'. Sai Rúben Micael entra Pedro Santos no Braga.

61'. Ficou queixoso o guarda-redes bracarense.

60'. Cheirou a 2-0!!! Grande dupla defesa de Matheus!

58'. Segundo amarelo e consequente expulsão de Tiago Gomes. Justíssima!

54'. Nova jogada de perigo por parte do Benfica... cheira a golo na Luz!

52'. O jogo parece agora mais equilibrado nestes primeiro 6 minutos que em toda a primeira parte.

51'. Grande jogada de Jonas... acaba em pontapé de canto para a equipa da casa.

47'. O Sporting de Braga entrou com vontade de golos para o segundo tempo.

SEGUNDA PARTE

17:53. Resultado justo ao intervalo. A equipa de Jorge Jesus entrou no controlo da partida desde muito cedo e o resultado até agora só peca pela escassez. Grande trabalho de Pizzi e de Samaris no meio-campo, mas o destaque vai claro... para Jonas. O brasileiro conta já com 20 golos com a camisola vermelha e branca. Já o Sporting de Braga, apesar de ter entrado a pressionar muito alto, tem mostrado grandes dificuldades na transição de bola entre a defesa e o ataque.

INTERVALO

45'. Amarelo para Jonas.

41'. Alguma, muita, tensão entre Pizzi e R. Micael.... O jogo está muitíssimo quente dentro de campo.

40'. Livre de Pardo... directamente para fora.

38'. O Braga continua com muitas dificuldades a sair em ataque organizado. Os médios não estão a conseguir colocar a bola em Pardo ou Rafa e, se o conseguem, a bola acaba perdida para os médios da equipa da casa.

36'. Falta pesada de Danilo sobre Maxi Pereira... ficou por mostrar o segundo amarelo ao médio bracarense.

35'. Amarelo para Danilo por falta sobre Samaris.

35'. O Benfica continua a procurar o 2-0 ainda antes do intervalo.

32'. O ataque do Benfica continua a criar o perigo nos ataques rápidos. Têm sido muitos os sustos para a baliza de Matheus.

30'. ADERLAN SANTOS! Pizzi fez tudo bem, mas o brasileiro fez o impossível. O defesa direito da equipa do Sp de Braga evitou o 2-0 em cima da linha de golo!

30'. Quinze minutos para o intervalo e o resultado é justo no marcador. O Benfica entrou no controlo da partida desde muito cedo e já tinha ameaçado a baliza de Matheus por diversas vezes. Mas o Braga ainda acredita na reviravolta, o actual Campeão Nacional terá de estar atento.

28'. Livre batido por Tiago Gomes... sem qualquer tipo de perigo para a baliza de Júlio César.

26'. Importante também salientar que com o golo que coloca, até agora, o Benfica na frente do marcador Jonas conta já com 20 tentos com a camisola vermelha e branca.

25'. Amarelo para Tiago Gomes.

24'. É importante salientar que nas duas derrotas com o Sporting de Braga, para o campeonato e para a Taça de Portugal, os encarnados foram os primeiros a marcar e depois foram os pupilos de Sérgio Conceição que acabaram por dar a volta.

Grande entendimento entre Gaitan, Lima e Jonas. O Benfica está na frente depois de o pistoleiro Jonas ter feito um grande remate colocado à boca da área!

21'. GOLOOOOO DO BENFICA!

20'. Apesar do controlo do Benfica, a partida continua muito disputada.

16'. Amarelo para Samaris por falta sobre R. Micael.

16'. A equipa de Sérgio Conceição tenta agora fechar a saída de jogo do Benfica.

15'. Pedro Tiba rematou de longe, mas a defesa foi fácil para Júlio César.

13'. A bola continua concentrada no meio-campo do Sporting de Braga.

10'. Primeiros dez minutos de jogo. A partida está muito quente no relvado. O Benfica vai continuando a criar o perigo, quanto ao Braga, aina nem ameaçou.

8'. Somam-se os lances perigosos para o Benfica.... desta vez foi o mágico Gitan a fazer um grande cruzamento para Salvio, a bola saiu por cima.

7'. Livre de Gaitan, para a cabeça de Jardel.... À figura de Matheus.

6'. Amarelo para Baiano por falta sobre Jonas. O jogo está muito quente no Relvado.

5'. Já dentro da área bracarense, a bola bateu no braço de Baiano, fica por marcar uma grande penalidade.

3'. O Benfica assumiu desde já o controlo da partida, ainda assim o Braga pressiona alto.

1'. O jogo começa já com alguma confusão junto do banco de suplentes do Sporting de Braga. Tudo, por uma alegada falta de Eliseu sobre Pardo.

APITO INICIAL

16:50. As equipas já regressaram aos balneários, numa altura em que as bancadas da Luz vão ficando cada vez mais compostas.

16:30. O aquecimento do Benfica também já começou!

16:27. Tempo para a entrada para o aquecimento da equipa de Sérgio Conceição sob um coro de muitos assobios.

16:18. Os guarda-redes de ambas as equipas já estão em exercícios de aquecimento.

16:15. Sem surpresas em ambos os onzes.

16:15. Onze do Braga: Matheus, Baiano, A. Santos, André Pinto e Tiago Gomes, Danilo, Tiba e Rúben Micael, Pardo, Rafa e Zé Luís.

16:15. Onze do Benfica: Júlio César, Maxi Pereira, Luisão, Jardel e Eliseu, Samaris, Pizzi, Gaitan e Salvio, Lima e Jonas.

16:14. Já temos onzes!

15:50. É esperada uma tremenda enchente no Estádio da Luz, o Benfica terá casa cheia, perto de 65 mil adeptos marcarão presença na chamada Catedral da Luz para apoiar o campeão e líder da classificação - o Benfica segue com 62 pontos, mais quatro que o FC Porto; o Braga segue com 46, a quatro do Sporting.

15:30. Talisca e César são as baixas do Benfica para esta partida, o primeiro devido a castigo e o segundo devido a lesão. A grande novidade na convocatória encarnada é a inclusão do extremo sérvio Sulejmani. Marcelo Goiano será a grande baixa do SC Braga, fora de combate devido a lesão.

15:10. «Fico triste, desiludido mas também fico com mais força. A vida é feita de desafios, essas pessoas que falaram durante esta semana só disseram coisas escandalosas. Podem dizer que não estivemos tão bem, que jogamos mal mas duvidar daquilo que é o nosso brio profissional ? A equipa técnica está ferida com essas acusações», afirmou Sérgio Conceição sobre as sugestões de que o Braga aplicaria diferentes atitudes com diferentes oponentes.

14:50. «O SC Braga que jogou contra os nossos rivais não é problema meu. Nas duas vezes em que jogámos, o SC Braga venceu, por isso sei que é uma equipa forte. Queremos corrigir algumas situações que identificámos, pois queremos ter todas as condições para ganhar», afirmou Jorge Jesus na antevisão do duelo Benfica x Braga de hoje.

14:35. O Benfica continua a ser a melhor equipa em casa, na Liga NOS 2014/2015: o Benfica apenas perdeu dois pontos nesta temporada em jogos na Luz, tal aconteceu contra o rival Sporting, logo na terceira jornada, 1-1 foi o resultado final - nenhuma equipa foi capaz de bater o Benfica no reduto do Luz. Além disso, o Benfica não sofre golos em casa há 8 partidas.

14:25. Onzes prováveis do Benfica x Braga:

14:15. Nos últimos dez anos de liga portuguesa, o SC Braga venceu por 5 vezes o Benfica, sempre em partidas realizadas no Estádio AXA. Se tivermos em conta que o Braga tem, actualmente 12 vitórias sobre os encarnados nos 117 encontros realizados entre as duas equipas, para o campeonato, percebemos que a ascesão do clube bracarense tem sido meteórica no plano nacional desde o começo do novo milénio.

14:05. A História do campeonato nacional diz-nos que o SC Braga apenas foi capaz de vencer o Benfica por uma vez no reduto das águias, no distante ano de 1954, numa partida disputada no Nacional do Jamor. O herói da partida foi o avançado argentino Mario Imbelloni: o atleta que passara pelo San Lorenzo, Real Madrid e Nice, marcou o único golo da histórica vitória arsenalista.

13:50. Na liga portuguesa, o Braga venceu o Benfica da era de Jorge Jesus (2009 até ao presente) por três vezes: a primeira logo na época inaugural de Jorge Jesus, 2009/2010: clara vitória caseira por 2-0, com golos do médio Hugo Viana e do avançado brasileiro Paulo César. O Braga voltou a bater o Benfica em 2011, por 2-1; a última vitória sucedeu-se já nesta temporada, em casa novamente, por 2-1.

13:40. Durante muito tempo, nesta temporada, o SC Braga permaneceu a única equipa portuguesa a ser capaz de bater o Benfica na temporada 2014/2015, facto que apenas foi quebrado com a vitória pacense na Mata Real, já em 2015. Será aí que os arsenalistas irão buscar a motivação: em duas partidas, duas vitórias contra o campeão actual e detentor da Taça de Portugal.

13:35. Na segunda partida, jogada no contexto da Taça de Portugal, o Benfica recebeu o Braga e, novamente, começou a vencer, com um golo de cabeça do avançado Jonas. Mas o Braga voltou também a virar o resultado com dois golos: primeiro foi o central Aderlan Santos a empatar, no seguimento de um canto, e depois foi o colombiano Pardo a fixar o 2-1, num lance de contra-ataque.

13:20. Benfica e Braga já se defrontaram duas vezes nesta presente temporada e o sucesso bracarense foi total: o SC Braga venceu as duas partidas, primeiro para a Liga NOS e depois para a Taça de Portugal - o Braga venceu na Pedreira a partida da Liga por 2-1: Talisca inaugurou o marcador mas os bracerenses viraram o resultado, com golo de Éder e, perto do fim, de Salvador Agra. Matheus, «keeper» da casa, realizou grande exibição.

13:10. O Benfica x Braga é cada vez mais um jogo clássico no panorama da Liga portuguesa: a rivalidade entre as águias e os arsenalistas tem estado ao rubro e o equilíbrio dos resultados entre Benfica e Braga demonstra que ambas as forças permitem jogos renhidos e plenos de incerteza no resultado. O ambiente tenso entre Benfica e Braga rodeia o jogo desta tarde - Rui Gomes da Silva criticou a postura do Braga e Sérgio Conceição respondeu firmemente.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Braga, partida referente à 25ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - o jogo será disputado no Estádio da Luz, às 17 horas; siga connosco o jogo Benfica x Braga, , grátis, com Vavel Portugal.