Dálcio e Pelé a caminho do Benfica

O Benfica não confirma ainda que o acordo pelos dois jogadores tenha sido estabelecido, mas o certo é que o processo estará bem encaminhado para que Dálcio e Pelé, façam parte do plantel encarnado na próxima temporada.

Pelé é médio e está emprestado ao clube do Restelo pelos italianos do AC Milan, que contractou o jovem de 23 anos em 2011 ao Belenenses. Já Dálcio é um extremo que pode jogar em ambos os lados do campo, e apesar de ter somente 18 anos integra a equipa principal e destaca-se pela sua rapidez e forte remate.

As boas relações entre as SAD's dos dois clubes - recorde-se os negócios de Deyverson, Miguel Rosa, Carlos Martins entre outros - facilitarão a progressão das negociações entre Belenenses e Benfica.