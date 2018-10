Marítimo x Sporting na Liga NOS (0-1)

Esta vitória deixa o Sporting mais confortável no terceiro lugar, com mais sete pontos que o SC Braga. Quanto ao Marítimo caiu para o décimo primeiro lugar e Ivo Vieira soma assim a primeira derrota como técnico dos madeirenses. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão e , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Os insulares até entraram bem no encontro, mas foram caíndo de produção muito por mérito do Sporting que soube anular o ataque maritimista e controlar o jogo sem grandes dificuldades.

Triunfo justo da equipa leonina. Num jogo sem grandes oportunidades de golo, o Sporting foi mais eficaz e uma grande penalidade convertida por Adrien Silva chegou para derrotar o Marítimo.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO SPORTING POR 0-1 SOBRE O MARÍTIMO!

90+1' Cartão amarelo para Rui Patrício por demora na reposição da bola.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Cartão amarelo para Cédric por derrubar Xavier.

87' Remate de Edgar Costa por cima da baliza leonina.

86' Cartão amarelo para João Mário por demora na saída de campo.

86' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra André Martins.

82' Substituição no Marítimo, saiu Danilo Pereira e entra Éber Bessa.

81' Remate de Adrien Silva em zona frontal por cima da baliza.

76' Alteração no Sporting, saiu Slimani e entra Tanaka.

75' Marega tenta a meia distância, mas o remate sai muito ao lado.

71' Pede-se grande penalidade na área leonina, mas o juiz Rui Costa dá cartão amarelo a Xavier por simulação.

70' Vinte minutos para o final do encontro, o Sporting controla a partida e não permite que o Marítimo se aproxime com grande perigo da sua área.

70' Pontapé de Theo Weeks muito torto por cima da trave.

68' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entra Carlos Mané.

61' Substituição no Marítimo, saiu Dyego Sousa e entra Edgar Costa.

60' Remate de fora da área de Alex Soares por cima da baliza.

55' Cartão amarelo para Alex Soares por rasteirar Jefferson.

53' Centro de Carrillo e Slimani chega atrasado e não consegue o desvio.

Substituição no Marítimo, ao intervalo saiu Fransérgio e entra Theo Weeks.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O MARÍTIMO!

Os insulares tentaram reagir, mas a equipa leonina vai estando por cima e sai a vencer com justiça ao intervalo.

A partir dos vinte minutos o Sporting tomou conta das operações e acabou por chegar ao golo numa grande penalidade convertida por Adrien Silva.

Primeira parte com o Marítimo a entrar melhor e a dominar o jogo, criando uma grande ocasião para marcar através de Marega, negada por Rui Patrício.

INTERVALO DO JOGO, O SPORTING VENCE O MARÍTIMO POR 0-1!

45+1' João Mário entra na área e tenta dar o golo a Slimani, mas Rúben Ferreira faz o corte evitando o segundo dos leões.

45' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

39' Pontapé de longe por parte de Adrien Silva muito ao lado da baliza de Salin.

35' Centro-remate de Xavier a obrigar Rui Patrício a defesa apertada.

33' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Adrien Silva (no dia em que faz 26 anos) não falha e bate Salin.

30' Cartão amarelo para Rúben Ferreira por protestos.

30' Grande penalidade a favor do Sporting!!! Derrube a Jefferson de Raúl Silva.

24' João Mário perto do golo a rematar na grande área, mas o esférico acerta em cheio no corpo de João Diogo.

19' Primeiro remate do Sporting por Cédric de pé esquerdo, muito ao lado baliza.

15' Remate de Fransérgio para as mãos de Rui Patrício.

14' Livre directo de Rúben Ferreira, mas a bola sai ao lado da baliza leonina.

10' Primeiros dez minutos do desafio com o Marítimo a dominar e a ter oportunidade de marcar, perante um Sporting que tenta entrar no jogo.

4' Grande ocasião para o Marítimo!!! Marega isolado e Rui Patrício com a luva desvia a bola do avançado insular, negando-lhe o golo.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!

16:58. Entram as três equipas no relvado do Caldeirão dos Barreiros.

16:50. As equipas recolhem aos balneários para daqui a pouco regressarem para o início do desafio.

16:45. Nos últimos seis encontros nos Barreiros, o Marítimo repartiu o «mal pelas aldeias» vencendo três jogos e perdendo outros três.

16:40. Somando todas as provas, o Sporting não vence fora de casa à quatro jogos.

16:30. Agora é a vez dos jogadores de Marítimo e Sporting entrarem no relvado para aquecer.

16:28. Os guarda-redes de ambas as equipas já vão fazendo os exercícios de aquecimento.

16:27. Já o técnico Ivo Vieira vai ter sentado no banco de suplentes, Wellington, Bauer, Bruno Gallo, Éber Bessa, Theo Weeks, Edgar Costa e Fábio Abreu.

16:25. No banco de suplentes leonino vão estar, Marcelo Boeck, Naby Sarr, Miguel Lopes, André Martins, Carlos Mané, Tanaka e Montero.

16:20. O Marítimo joga de início com, Salin na baliza, na defesa João Diogo, Gegé, Raúl Silva e Rúben Ferreira, no meio-campo actuam Danilo Pereira, Alex Soares e Fransérgio, no ataque Marega, Dyego Sousa e Xavier.

16:15. O Sporting vai alinhar com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson, no meio-campo Rosell, João Mário e Adrien Silva, na frente Nani, Slimani e Carrillo.

15:55. Marco Silva aflorou, na antevisão do jogo de hoje, o trágico empate em Alvalade, contra o Benfica: «Não escondo, foi um momento importante. Teve peso mas não podemos estar a pensar nesse jogo passado um mês. Ainda temos muitas batalhas para vencer. Abalou no momento mas daí para a frente não podia, não pode abalar», assegurou o técnico de Alvalade.

15:35. «É uma mira que ainda está na ponta da arma. Face à nossa irregularidade ao longo do campeonato, tornou-se mais difícil, mas o futebol é isto mesmo. Seja como for, tudo faremos para lá estar e, por aquilo que temos conversado com a equipa técnica e os próprios jogadores, ainda mantemos uma chama, uma luz ao fundo do túnel», afirmou Carlos Pereira, presidente do clube insular, sobre o objectivo, ainda vivo, da Europa.

15:25. Danilo Pereira é a grande novidade nos convocados do Marítimo: o médio defensivo está de regresso após lesão e será titular no onze de Ivo Vieira. João Diogo, Marega, Raul Silva, Bruno Gallo e Edgar Costa regressam também, após cumprirem castigo. No Sporting, William Carvalho e Tobias Figueiredo, castigados, darão lugar a Rosel e Ewerton.

15:15. Em trinta e quatro partidas já realizadas, para a Liga portuguesa, nos Barreiros, o Sporting venceu 21 encontros (62%) e o Marítimo apenas venceu 9 partidas (26%), quatro dessas vitórias aconteceram nos últimos doze anos, o que diz bem da progressão do clube insular nos duelos contra o Sporting nos últimos anos.

14:55. A última vez que o Marítimo recebeu e venceu o Sporting foi na temporada 2011/2012 - os golos da equipa da casa foram marcadas por Salim Benachour e pelo brasileiro Danilo Dias, ambos já noutros clubes. Na última ida do Sporting aos Barreiros, a vitória sorriu ao Leão, por 1-3, com golos de Adrien, William Carvalho e Jefferson - o Marítimo marcou por intermédio de Theo Weeks.

14:45. Apesar das deslocações aos Barreiros serem tradicionalmente complicadas para o Sporting, o Leão já venceu por dez vez no novo milénio no reduto do Marítimo em jogos da liga portuguesa. O Marítimo venceu quatro encontros neste novo milénio, dois deles marcando três golos (em 2004/2005 os insulares venceram por 3-0 e em 2009/2010 venceram por 3-2).

14:30. Na primeira ronda do campeonato, o Sporting recebeu a visita do Marítimo, num jogo emotivo e repleto de golos. Os Leões entraram com força e garra e os golos sucederam-se: auto-golo de Bauer, seguido de tento de João Mário. Paulo Oliveira fez o 3-0 de cabeça após marcação de um canto. O Marítimo reagiu com dois golos de Maazou mas Fredy Montero matou o jogo com o grande golo.

14:20. O Sporting segue na terceira colocação da Liga NOS, com 50 pontos, mais vinte que o Marítimo, que está colocado na décima posição da Liga. O objectivo da atingir a Europa está distante mas, caso vença hoje, o Marítimo poderá reduzir para sete pontos a desvantagem sobre o quinto classificado, o Vitória de Guimarães.

14:10. O Marítimo irá para o seu segundo jogo com o novo treinador Ivo Vieira no comando da nau insular: na primeira partida do novo técnico, que ocupou o lugar do demissionário Leonel Pontes, o Marítimo venceu por 2-1 o Paços de Ferreira, em casa, e agora pretende dar continuidade, novamente nos Barreiros, ao positivo começo de Ivo Vieira.

13:55. O jogo Marítimo x Sporting poderá ter o condão de deixar o Sporting calmo e tranquilo na terceira colocação do campeonato português - caso o Leão triunfe no Caldeirão dos Barreiros, conseguirá aumentar para sete pontos a vantagem sobre o perseguidor SC Braga, que ontem voltou a perder, contra o Benfica, no Estádio da Luz. O Sporting poderá, vencendo o Marítimo, ficar com 7 pontos de vantagem sobre os arsenalistas.

13:45. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Marítimo x Sporting, referente à 25ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio dos Barreiros, às 17 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo Marítimo x Sporting, directo , grátis.