GP da Austrália 2015 de F1

06:50 Obrigado por acompanharem connosco mais um directo da F1 no Vavel Portugal, ao longo desta madrugada de domingo! Por enquanto é tudo, mas durante o dia de hoje e de amanhã poderão ainda seguir-nos na crónica à corrida e restantes artigos de rescaldo à prova australiana. Bom domingo!

06:48 A classificação final ficou, então, com 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Massa, 5) Nasr, 6) Ricciardo, 7) Hulkenberg, 8) Ericsson, 9) Sainz, 10) Perez, 11) Button.

06:45 Carlos Sainz também conquistou pontos na sua estreia na F1. O espanhol da Toro Rosso foi 9º. Perez foi o último a pontuar, em 10º. Jenson Button foi o único piloto a terminar a prova sem pontos, com o McLaren a ser o último a cruzar a meta.

06:42 «Ragazzi, Forza Ferrari!», respondeu Vettel, em italiano, às felicitações do seu engenheiro.

06:40 Merece também destaque a Sauber! Depois de todos os contratempos da equipa, o estreante Felipe Nasr terminou em 5º, amealhando 10 pontos para a Sauber, que em 2014 ficou a zeros.

06:35 Hamilton começa a defesa do título com uma vitória! Rosberg foi segundo e Vettel inicia a recuperação da Scuderia Ferrari com um pódio na sua estreia com as cores de Maranello.

LEWIS HAMILTON VENCE O GP DA AUSTRÁLIA 2015!!

ÚLTIMA VOLTA!

56/58 Ericsson ultrapassa Sainz e é 8º!

55/58 Os Mercedes continuam inalcançáveis. A diferença para Vettel, que é terceiro, é já de 30 segundos.

53/58 Estamos a apenas 5 voltas da bandeira axadrezada. Hamilton continua a liderar, agora com 2 segundos sobre Rosberg.

10 voltas para o final! 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Massa e 5) Nasr.

45/58 Ericsson cai para 9º. Queimou uma travagem e saiu largo o sueco, que entretanto veio à box por precisar de novos pneus.

44/58 Imensas desistências. Com apenas 11 carros em prova, apenas um dos pilotos em pista não pontuará. De momento, Button é o último.

43/58 Revendo o pit stop de Kimi, a roda traseira esquerda ficou mal-apertada... Poderá ser penalizado na próxima corrida, com 10 segundos de stop/go.

41/58 Na box o Ice Man, que sai com pneus médios. Está numa estratégia de duas paragens, o finlandês... Mas pára subitamente e encosta o carro... Desiste Räikkönen, que vinha a fazer uma excelente corrida!

41/58 Perez pára nas boxes, troca médios por médios, mas também tem problemas no aperto de uma das rodas. É já o terceiro piloto com este tipo de problemas hoje.

Atingimos a marca das 40 voltas! A corrida é liderada por 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Massa e 5) Räikkönen.

39/58 «Ok, Daniel, estás mais rápido do que o Nasr. Apanha-o!» é a mensagem do pitwall da Red Bull para o australiano.

38/58 Carlos Sainz tem vindo a pressionar Sergio Perez nas últimas voltas. Procura entrar nos pontos, o rookie da Toro Rosso. Há menos de meio segundo entre ambos.

36/58 Há apenas 12 carros em pista. Button fecha o grupo. Hamilton continua a liderar, agora com +1,651 do que Rosberg.

34/58 Max Verstappen grita via rádio: «Há fumo a sair do carro!» E o holandês é forçado a parar perto da via das boxes... Está fora o rookie, que estava perto de fazer história ao marcar pontos na sua estreia!

33/58 Kimi Räikkönen responde ao seu engenheiro fazendo o melhor tempo da prova!! Entretanto, Verstappen faz a sua primeira paragem, e sai com pneus macios para ir até ao final.

32/58 «Fantástico trabalho, Kimi!», diz o engenheiro do Ice Man. «Continua a correr contra o Felipe Massa».

Com 30 voltas cumpridas e 28 para o final, temos 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Massa e 5) Räikkönen. A Ferrari surge em 2015 completamente de cara lavada!

29/58 Ericsson passa Perez na curva 1. Passa praticamente pelo buraco da agulha, o piloto sueco.

28/58 Räikkönen já é 5º! Passou facilmente Verstappen, que ainda não trocou pneus.

27/58 Hamilton e Rosberg também pararam. Estão ambos com pneus médios. A maioria dos pilotos parece apostar numa estratégia de uma só paragem.

26/58 Pesadelo para Carlos Sainz! Problemas ao desapertar a roda traseira esquerda... Imenso tempo perdido para o espanhol, que cai para último.

25/58 Boa jogada da Ferrari! Vettel reentra à frente de Massa. E Räikkönen sobe uma posição ao passar Ericsson.

25/58 Ricciardo vem para a box. Troca macios por médios. Massa ganha uma posição com a paragem do australiano da Red Bull. Vettel tem de responder a Massa e a Ferrari chama o alemão à box.

22/58 Entretanto, vieram para a box Massa e Hulkenberg. O Williams sai com pneus maédios e o Force India também.

20 voltas completadas! Mantêm-se os homens da frente: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Vettel, 5) Nasr.

18/58 Hamilton e Rosberg vão roubando a melhor volta um ao outro. A distância entr ambos é já superior a 2 segundos, porém.

17/58 Räikkönen vem para as boxes. Troca pneus macios por pneus macios. Mas péssima paragem! A nova roda traseira esquerda estava com problemas de aperto...

14/58 Button e Perez tocam-se lateralmente e o Force India acaba por se despistar. Há algumas peças caídas na psita, mas Perez volta à corrida. O mexicano tentava passar por dentro da curva, mas Button não o terá visto aproximar-se.

13/58 Perez e Button lutam para fugir ao último lugar. Chegam a estar lado a lado, mas Button mantém-se à frente do mexicano da Force India no terceiro sector.

11/58 É de cerca de 6 segundos a diferença entre os Mercedes e Felipe Massa, 3º classificado. Ritmo inigualável das Flechas de Prata.

Ao fim de 10 voltas, os 5 primeiros são: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Vettel, 5) Nasr.

9/58 O Ice Man vem em recuperação e está agora a pressionar Ricciardo, sendo mais rápido em quase todos os sectores do traçado!

7/58 Räikkönen ultrapassa Sainz na curva 9. É 7º, o finlandês da Ferrari.

5/58 Felipe Nasr tem sido uma excelente surpresa na Sauber ao longo do Inverno, e o brasileiro mantém a forma. É já 5º, atrás de Vettel.

4/58 O safety car reentrou nas boxes e está relançada a corrida! Sabemos agora que o Lotus de Grosjean estava com problemas no motor.

2/58 Romain Grosjean também vem para a box... E os mecânicos empurram o Lotus para a garagem. Estão já de fora os dois homens da Lotus!!

Volta 1/58 Os dois Ferraris tocam-se na primeira curva, mas na confusão é o Lotus de Pastor Maldonado que acaba a despistar-se e colidir com as barreiras. Mais uma baixa no pelotão... E temos safety car em pista!

COMEÇOU O GP DA AUSTRÁLIA 2015!

05:03 Estão alinhados os 15 carros no grid e os sinais vermelhos acesos...

04:55 Meros 5 minutos separam-nos desta que será a 20ª corrida de F1 no circuito de Albert Park! Está quase tudo pronto para o arranque.

04:51 Os pilotos terminam os preparativos e começam a entrar nos respectivos monolugares. Estamos quase no início da nova época de F1!

04:48 Talvez apenas 15 carros possam correr hoje! Magnussen é baixa na McLaren, com problemas no motor, e Daniil Kvyat acabou de ficar parado na pista... Dúvidas sobre a participação do russo, com o Red Bull a ser retirado por grua.

04:46 Toca o hino nacional australiano no circuito de Albert Park!

04:41 Como é habitual, o grid está repleto de jornalistas, celebridades e engenheiros. Há apenas um Williams pronto para correr, o de Felipe Massa.

04:30 A apenas 30 minutos da partida, brilha o sol sobre o circuito de Albert Park. Não há qualquer previsão de chuva para o dia, pelo que as equipas se cingirão aos pneus macios e médios escolhidos pela Pirelli para o GP australiano.

04:20 Com Bottas de fora, a Williams poderia optar por fazer Susie Wolff, piloto de testes da equipa, correr ao lado do brasileiro Felipe Massa. Não há, porém, no comunicado da equipa, qualquer referências a essa opção.

04:17 ÚLTIMA HORA! A FIA acaba de declarar Valtteri Bottas fisicamente inapto para a corrida de hoje.

04:15 A McLaren continua a a amargar os seus fãs. Hoje, os seus dois pilotos partirão do final da grelha, algo impensável para uma equipa com a história da McLaren. Reagindo à má qualificação, Eric Boullier apontou o dedo aos motores Honda, dizendo que a sua configuração é demasiado conservadora.

04:12 Ainda sobre a Manor, é grande a importância acerca da interpretação final que os comissários farão de "participação". Saliente-se que Ecclestone referiu na passada semana que «eles podem falhar três corridas por contrato, portanto passam à história se falharem mais alguma».

04:10 Sem conclusões, há porém desenvolvimentos no caso da Manor. A equipa e a FIA discordam sobre o significado de "participação" num GP, já que afirmam que estiveram presentes no circuito, com pilotos prontos a correr e dois carros legais nas boxes. A isto soma-se a questão do prize money e do contrato com Ecclestone.

04:05 Ainda não é claro se Valtter Bottas participará na corrida. A Williams afirmou nas últimas horas que o piloto finlandês sofreu uma lesão nos tecidos moles das costas, durante a qualificação, tendo por isso passado a última noite no hospital. O piloto trabalhou entretanto com um fisioterapeuta e será avaliado pela FIA para que tenha ou não luz verde para correr.

04:00 Estamos de volta e agora para ficar até ao final da corrida. Falta exactamnete uma hora para se acenderem os sinais verdes, pela primeira vez em 2015.

03:30 A hora e meia do início da corrida na Austrália, faremos aqui uma breve pausa. Voltamos em seguida com todas as últimas informações relativas à F1 para fazer o lançamento da primeira prova do calendário mundial. A Mercedes parte na frente e o Vavel Portugal estará do circuito de Albert Park a acompanhar todas as incidências da corrida.

03:20 Reeditando a parceria com a Honda, recém-chegada à nova Era da F1, a McLaren tem sofrido problema mecânico atrás de problema mecânico. Ontem, não foi além dos dois últimos lugares da grelha, com ambos os pilotos excluídos na Q1. Button é 17º e Magnussen, substituindo Alonso, ainda em recuperação após acidente, 18º.

03:18 Apesar de tudo isto, o óbvio pesadelo no paddock continua a chamar-se McLaren. Uma das mais famosas equipas da F1, que em 2014 conseguiu até uma decente temporada, ainda não arrancou verdadeiramente desde o defeso.

03:15 A participação de Bottas parece poder estar em risco. O finlandês, que se qualificou em 6º depois de uma Q3 pouco conseguida, foi levado ao hospital após a sessão. A Williams anunciou problemas físicos (relacionados com as costas) do piloto. Procuraremos confirmar esta informação logo que possível.

03:10 A Williams continua a ser o principal concorrente dos Mercedes, mas a Ferrari parece ter dado passos de gigante neste Inverno, depois da desastrosa temporada de 2014 e da revolução nos seu staff. Vettel e Räikkönen têm mostrado bom andamento e partirão de 4º e 5º, respectivamente. Quem está a cair para o meio do plantel parece ser a Red Bull.

03:05 Note-se que, com a ausência da Manor, e tendo o campeonato perdido a Caterham entre 2014 e 2015, apenas 18 carros estarão em pista, menos 4 do que os habituais 22.

03:00 Recordemos então a grelha de partida para o GP da Austrália 2015 em F1:

1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Nico Rosberg Mercedes 3 Felipe Massa Williams 4 Sebastian Vettel Ferrari 5 Kimi Räikkönen Ferrari 6 Valtteri Bottas Williams 7 Daniel Ricciardo Red Bull 8 Carlos Sainz Toro Rosso 9 Romain Grosjean Lotus 10 Pastor Maldonado Lotus 11 Felipe Nasr Sauber 12 Max Verstappen Toro Rosso 13 Daniil Kvyat Red Bull 14 Nico Hulkenberg Force India 15 Sergio Perez Force India 16 Marcus Ericsson Sauber 17 Jenson Button McLaren 18 Kevin Magnussen McLaren

02:50 Mais esclarecida está também a situação na Sauber. Giedo Van der Garde e os suíços chegaram a acordo, com o piloto holandês a ceder o seu lugar em pista. Felipe Nasr e Marcus Ericsson estiveram assim na Qualificação e serão eles a arrancar hoje, sem perigo de incumprimento da ordem judicial por parte da equipa de Monisha Kaltenborn.

02:48 John Booth, director da Manor, reconheceu a desilusão, mas preferiu salientar que a equipa deu este fim-de-semana alguns passos necessários na preparação dos seus monolugares. A equipa foi chamada pelos comissários da prova a dar explicações sobre a sua ausência da Qualificação.

02:45 Uma das notícias incontornáveis do dia é a confirmada ausência da Manor. A equipa, que com um esforço hercúleo se reergueu e voou para a Austrália, sofreu um duro revés nas últimas horas. Com problemas de software nos seus computadores, a equipa não conseguiu correr nem sexta-feira nem na Qualificação de ontem, e estará por isso fora da corrida de hoje.

GRANDE PRÉMIO DA AUSTRÁLIA 2015 EM F1,

02:44 Nico Rosberg divide a primeira linha com Hamilton, seguindo a história de domínio que a Mercedes já escrevera em 2014.

02:40 Lewis Hamilton, que em 2014 se sagrou bi-campeão mundial, parte na pole position com o benchmark de 1.26,327, um tempo a mais de 2 segundos do recorde do Schumacher em Melbourne.

GRANDE PRÉMIO DA AUSTRÁLIA 2015 EM F1,

02:38 O tempo mais rápido registado numa volta a Albert Park pertence a Michael Schumacher, ao volante de um Ferrari em 2004: 1:24.125. Muitos recordes na F1 subsistem ainda desde o ano 2004, era dos potentes motores V10.

02:38 O circuito australiano é montado e desmontado todos os anos no maior parque da cidade de Melbourne, caracterizado pelo grande lago em torno do qual os monolugares acelerarão esta madrugada. Com 15 curvas, o traçado tem ainda duas zonas de DRS praticamente seguidas no início do traçado.

02:35 O circuito de Albert Park, onde a F1 corre desde 1996, tem 5303 metros, exigindo que os pilotos completem 58 voltas. Será um total de 307,574 km entre os sinais verdes e a bandeira de xadrez.

02:30 Boa noite e bem-vindos! Hoje, arranca a primeira prova da temporada 2015 de F1 em Melbourne, com o GP da Austrália, com acompanhamento no Vavel Portugal.