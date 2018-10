Em duelo de Vitórias, sadinos venceram pela primeira vez fora

Foi no duelo de Vitórias que o Vitória de Setúbal obteve, finalmente, a sua primeira vitória forasteira nesta presente edição da Liga NOS. À passagem da vigésima quinta jornada, os sadinos, liderados por Bruno Ribeiro, triunfaram pela primeira vez fora do Bonfim, cortesia de Rambé, autor do único golo do jogo de ontem.

Necessitado de vitórias como de pão para a boca, na luta pela manutenção no primeiro escalão, o Vitória de Setúbal arrancou a ferros um triunfo contra o Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, atingindo a sua sexta vitória no campeonato, a primeira fora após treze tentativas.

A vitória de ontem permitiu também ao Vitória de Setúbal obter o primeiro jogo longe do Bonfim sem golos sofridos no campeonato: a formação sadina leva 26 golos sofridos fora de casa mas ontem cerrou os dentes e aguentou o presumível favoritismo da equipa de Rui Vitória.

O Vitória de Guimarães, que poderia ter beneficiado da nova escorregadela do quarto classificado SC Braga (perdeu contra o Benfica nesta 25ª jornada), perde fulgor nesta parte do campeonato e permanece a seis pontos do rival minhoto - o Belenenses, em sexto, está a quatro pontos dos vimaranenses.