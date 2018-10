Lateral goleador: Raphael Guerreiro marca o 7º golo na Ligue 1

O jovem lateral luso-francês, internacional A pela selecção nacional portuguesa, tem mantido todas as atenções centradas em si, desde que despontou para o mundo da alta roda do futebol, dando nas vistas na Ligue 1, ao serviço do modesto Lorient - Raphael Guerreiro marcou ontem o seu sétimo golo na liga francesa e vai ganhando o rótulo de lateral goleador.

O jovem defesa lateral ajudou o Lorient a ultrapassar, ontem, o Caen, na jornada 29 da Ligue 1; a formação visitante até começou a ganhar, com um golo de Hervé Bazile, aos 42 minutos, mas a resposta do Lorient chegou por intermédio de Raphael Guerreiro, logo aos 43 minutos de jogo. Jordan Ayew fixou o resultado em 2-1 na segunda parte.

Em pleno Moustoir Yves Allainmat, o Lorient arrecadou a sua décima vitória na Ligue 1, somando agora 34 pontos, acima da linha de água; Guerreiro contribuiu com sete dos trinta e três golos da equipa treinada por Sylvain Ripoll.