Lewis Hamilton defende o título com vitória em Melbourne

Depois do record de onze dobradinhas na época passada, a Mercedes começa a defesa do título na melhor maneira com mais um registo perfeito este fim-de-semana. Hamilton e Rosberg subiram ao pódio com mais de meio minuto de vantagem sobre o Vettel e é desde já líder do campeonato de construtores.

A temporada de 2015 da Fórmula 1 começou ao rubro em Albert Park, em Melbourne, na Austrália. As expectativas eram elevadas para o início de época e o circo não desiludiu. A Mercedes continua num campeonato à parte entre os seus pilotos, o que de resto não trouxe novidades aos adeptos da modalidade, ainda assim, houve várias lutas durante a corrida e várias surpresas entre os rookies.

Felipe Nasr/ Carlos Sainz/ Max Verstappen

A maior surpresa em Melbourne foram os rookies da nova temporada. Nasr, Sainz e Verstappen fizeram jus à aposta em jovens pilotos e mostraram argumentos positivos para o que poderá ser a temporada de 2015. Felipe Nasr foi o mais destemido entre os rookies e fez frente a vários pilotos como Felipe Massa e Daniel Ricciardo. O brasileiro acabou por levar o Sauber ao quinto lugar e não podia ter melhor estreia nas pistas.

A Sauber foi de resto uma das grandes vencedoras do fim-de-semana. Com a quinta posição de Felipe Nasr e a oitava de Marcus Ericsson, a Sauber somou 14 pontos num só grande prémio. De referir que na época transacta, a Sauber não pontuou… em nenhuma corrida da temporada.

Os Toro Rosso de Sainz e Verstappen ainda deram que falar durante a prova e estiveram em várias lutas durante a corrida. Sainz acabaria por garantir o nono lugar, enquanto o seu companheiro de equipa foi obrigado a abandonar a meio da corrida.

Pelotão reduzido em Melbourne

Apenas 11 pilotos terminaram o primeiro grande prémio da temporada. Para além da ausência de Fernando Alonso que recupera do acidente na pré-temporada, também Valtteri Bottas não alinhou na Austrália. Devido à lesão sofrida na qualificação, a FIA considerou o piloto inapto e não autorizou o finlandês a alinhar na grelha de partida este domingo. A Williams respeitou a decisão e prepara já Valtteri Bottas para o GP da Malásia.

Antes do arranque na grelha de partida Daniil Kvyat e Kevin Magnussen ficaram de fora, ambos com problemas no motor. Já em corrida, Pastor Maldonado não foi além da primeira curva do campeonato, após um toque na roda traseira que o fez embater nos rails de protecção. Romain Grosjean não teve mais sorte e abandonou em seguida, deixando a Lotus sem pilotos em pista. Mau início para a Lotus após a positiva sessão de qualificação no sábado.

Kimi Räikkönen e Max Verstappen foram também forçados a abandonar a corrida, o primeiro após uma roda mal apertada e o segundo com problemas no motor. De salientar que ambos os pilotos se retiraram após paragens na boxes e em momentos fulcrais na prova. Räikkönen estava em luta directa com Felipe Massa pela 4ª posição e Verstappen perdeu a oportunidade de terminar a sua primeira corrida nos lugares pontuáveis.

Classificação geral

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 25 pts

2 – Nico Rosberg (Mercedes) – 18 pts

3 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 15 pts

4 – Felipe Massa (Williams) – 12 pts

5 – Felipe Nasr (Sauber) – 10 pts

6 – Daniel Ricciardo (Red Bull) – 8 pts

7 – Nico Hulkenberg (Force India) – 6 pts

8 – Marcus Ericsson (Sauber) – 4 pts

9 – Carlos Sainz (Toro Rosso) – 2 pts

10 – Sergio Perez (Force India) – 1 pts

A próxima prova do calendário será o Grande Prémio da Malásia, no Circuito de Sepang, agendado para o dia 29 de Março.