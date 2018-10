FC Porto x Arouca: Dragão motivado não desiste do campeonato

Após a passagem para os quartos-de-final, o FC Porto surge motivado para o jogo contra o Arouca para o campeonato e adivinha-se vitória fácil para os pupilos de Julen Lopetegui. Os dragões, após a vitória de ontem do Benfica contra o SC Braga, querem continuar a pressionar o principal rival e líder da Liga.

FC Porto: Cavalgar o comboio da «Champions»

É legítimo dizer que os dragões atravessam a melhor fase da época. Até ao momento o resultados têm sido excelentes e a goleada de 4-0 frente ao Basileia, que permitiu a passagem aos quartos-de-final para a Liga dos Campeões, reforça a ideia de um FC Porto muito forte e imbatível. Motivação é o que não falta aos jogadores portistas e o favoritismo dos azuis-e-bracos, que venceram 5-0 na primeira volta Liga, é claro. Ainda assim, a equipa conta com ausências de grande importância, todas devido a lesões.

A defesa, sobretudo, vai entrar em campo muito desfalcada. Danilo e deverá dar lugar a Ricardo Pereira enquanto que Maicon será substítuido por Martins Indi. O principal goleador do Dragão, Jackson Martínez, também não irá jogo devido ao facto de ainda estar a recuperar da lesão contraída no jogo com o SC Braga. Aboubakar é o substítuto natural. O principal construtor de jogo, Óliver Torres também ainda não está disponível, e, à semelhança dos jogos anteriores, Evandro irá jogar - o brasileiro tem efectuado jogos positivos e dado consistência ao meio-campo sempre que a equipa não tem a posse de bola.

«É uma equipa que cresceu e que nos vai obrigar a fazer um grande jogo»

Ainda assim, o treinador espanhol mostra o devido respeito em relação ao adversário desta noite. «O Arouca é um adversário motivado, porque tem necessidade de pontos. Na passada jornada [frente ao Benfica], até à expulsão, esteve a discutir o jogo, queria ganhar. Fez um jogo muito bom e poderia ter pontuado. É uma equipa que cresceu muito na segunda volta e que nos vai obrigar a fazer um grande jogo. É um jogo de grandíssima importância». - atirou Julen Lopetegui na antevisão da partida.

Arouca: pontos precisam-se, mas...

Pedro Emanuel e a sua equipa continuam no grupo dos aflitos e pontos precisam-se, urgentemente, para que o seu objetivo - a manutenção - seja conseguido. É uma urgência, é verdade, mas tal não deverá acontecer na cidade invicta. Certamente que as contas de sobrevivência da formação arouquense não deverão passar por este jogo e qualquer resultado que não seja perder será extremamente positivo para os visitantes. A equipa, que chegou estar a ganhar ao Benfica na semana passada, vai tentar provocar uma enorme surpresa. Neste lado também há ausências. Hugo Basto e Nelsinho não vão a jogo devido a castigo.

Pedro Emanuel: «É difícil parar este FC Porto»

Pedro Emanuel sabe a difícil tarefa que tem pela frente. Afinal, na primeira volta, quando o Porto ainda não estava no seu melhor momento, o Arouca encaixou 5 tentos sem resposta. A lógica da projecção prevê que hoje tais números se possam repetir, probabilidade sem grande margem de erro. Mesmo assim, Pedro Emanuel garante que os seus jogadores estão entusiasmados e espera apanhar o seu clube de coração num dia mau.

«É difícil parar este FC Porto. Principalmente jogando em casa tem sido fortíssimo, mas logicamente que vamos com o entusiasmo de sempre, sabendo de antemão que o adversário é melhor. Vamos tentar, dentro de um conjunto de fatores, apanhar o FC Porto num dia menos bom e estarmos num dia excelente para podermos trazer pontos do Estádio do Dragão» - afirmou em conferência de imprensa. Também considera que a pressão de vencer estão do outro lado: «Tem a obrigação de vencer, para mais jogando em casa. A nossa pressão é a dos pontos, natural para quem está numa luta para atingir objetivos ainda não concretizados».

Em suma, preve-se uma vitória fácil para o FC Porto - cem por cento de vitórias do FC Porto sobre o Arouca em jogos da Liga. Em casa dos dragões apenas um duelo. Os outros dois foram em Arouca igualmente com triunfo portista. Na primeira volta, a 25 de Outubro de 2014, foi com uma goleada de 5-0 que os dragões saíram satisfeitos desse encontro.

Onzes Prováveis: