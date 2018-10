FC Porto x Arouca na Liga NOS (1-0)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão e , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Porto com as alterações que fez ao intervalo permitiu que o Arouca subisse no terreno de jogo, e tivesse mais espaço para criar jogo, no entanto, nunca o conseguiu fazer, e só se pode culpar a si próprio, por não levar pontos deste encontro. O Porto fez uma boa primeira parte, mas uma segunda metade muito apagada.

Apito final

Mais 4 minutos de tempo extra, para se jogar.

87'. Lá ia Tello...! Não fosse o grande corte de Diego, Tello ficaria cara-a-cara com o guardião do Arouca.

85'. Arouca - Substituição - Sai Dabó, Entra Pintassilgo

80'. Entramos nos últimos 10 minutos e o Porto não apresenta sinais de tentar alargar a vantagem. O Arouca por sua vez, vai aproveitando para subir no terreno, assim que tem oportunidade.

79'. Vuletich a rematar de muito longe. Passa ao lado.

76'. O Arouca vai tentando aqui e ali provocar perigo, mas até agora, ainda não criaram grande incómodo a Helton.

75'. FC Porto - Substituição - Sai Quaresma, Entra Tello

74'. Arouca - Substituição - Sai Miguel Oliveira, Entra Artur

74'. Quaresma passou por dois homens da defensiva do Arouca, e depois fez o remate. Passou perto!

72'. Cartão amarelo para Miguel Oliveira. Não vai a jogo, na próxima jornada.

68'. Cartão amarelo para Balliu

66'. Quaresma já regressou ao relvado, depois de receber assistência.

Quaresma está no chão, muito queixoso. Possível entorçe no pé direito.

65'. O Arouca está melhor no jogo, e vai aproveitando a desvantagem numérica para tentar chegar à frente.

63'. Arouca - Substituição - Sai Claro, Entra Vuletich

62'. Jogada individual de Iuri Medeiros, a rodopear sobre um adversário, a tocar para a frente e a rematar de longe. Passou ao lado.

59'. Na sequência de um pontapé de canto, Rui Sampaio a rematar forte. A bola passou perto do poste esquerdo.

57'. Defesa monumental de Helton! André Claro a rematar o esférico contra o relvado, a bola sobe, e Helton a fazer uma defesa do outro mundo.

56'. FC Porto - Substituição - Sai Óliver, Entra Rúben Neves

55'. Quaresma a partir os rins a Balliu já vem sendo habitual, ao longo do jogo. Mais uma vez, e agora, Goicoechea teve de se aplicar para defender o remate do internacional português.

Números oficiais: 34.199 espectadores no Dragão

48'. David Simão a tentar a sua sorte de longe. Passou perto da baliza de Helton.

Início da 2ªParte

O Arouca entrou bem no encontro, a tentar disputar o jogo cara-a-cara com o FC Porto, e até o conseguiu, mas apenas até à expulsão de Fabiano. Quando se esperava que o Arouca subisse no terreno, devido a estar a jogar com mais um, o que aconteceu foi o contrário, e o FC Porto começou a dominar o jogo daí adiante, e chegou facilmente ao golo, através de uma das muitas ocasiões que criou na primeira metade.

Intervalo

45+2. Um erro habitual nas camadas jovens, não na 1ªLiga. Ao realizar o lançamento, Dabó levantou um dos pés.

O Árbitro dá mais 2 minutos para além dos 45.

45'. Alex Sandro a progredir com a bola junto ao pé, e a rematar de longe, mas a sair fraco, para as mãos de Goicoechea

44'. Óliver a penetrar na área, junto à linha, a centrar rasteiro para o meio, mas ninguém chega a bola. A defensiva corta para canto.

POSSE DE BOLA: FC PORTO: 72% | AROUCA: 28%

40'. O Arouca apesar de estar a jogar com mais um, não consegue pegar no jogo, e conseguir chegar à frente com perigo.

37'. Quaresma a fazer um bailado perante Balliu, e depois a rematar cruzado. Passou ao lado.

35'. André Claro de longe a tentar criar perigo. Helton amarrou fácil.

Quaresma faz um centro teleguiado, e ao segundo poste, Aboubakar a cabecear sem oposição para o 1º.

31'. GOLOOOOOOO! PORTO!

28'. Cartão amarelo para Dabó.

27'. Quaresma novamente no chão. Ainda a queixar-se do lance anterior.

25'. Quaresma passou por um homem do Arouca, e dentro de área tentou o cruzamento, que foi cortado. Depois, ficou a queixar-se de falta.

22'. Como é que isto não entra?! Quaresma a centrar de trivela, e Óliver completamente sozinho no segundo poste, e com tudo para marcar o primeiro, de barriga, mandou ao lado.

20'. O Porto agora a ter dificuldades em construir jogo e em sair para o ataque.

19'. O Porto joga agora apenas com 3 defesas, sendo que Bruno Martins Indi joga agora mais na ala direita.

13'. FC Porto - Substituição - Sai Ricardo Pereira, Entra Hélton

11'. Cartão vermelho para Fabiano! O Arouca sai em contra-ataque, Claro tenta passar por Fabiano que sai da sua área para cortar, fazendo falta. Era o último homem. Foi expulso.

10'. Que perigo! Aboubakar em insistência consegue ficar com a bola, mete para o meio, onde estava Herrera que remata contra a defensiva do Arouca.

8'. Estava lá Aboubakar! Quaresma centrou, e se não fosse o corte de Miguel Oliveira, o Porto podia estar a festejar o primeiro.

7'. Primeiros minutos decorridos. O Porto tenta impôr o seu jogo, através de passes longos e jogadas rápidas, mas o Arouca não se encolhe lá atrás e está a esticar bastante as suas linhas.

4'. Óliver a fazer um grande passe para Quaresma, este passa por Balliu, e de fora da área, remata ao lado.

0'. Primeira ocasião, para o Arouca! Rui Sampaio a rematar muito por cima, depois de cruzamento na esquerda.

0'. Roda a bola!

Apito Inicial

19:13. Ambas as equipas já estão em cima do terreno de jogo.

19:10. Quase tudo a postos, para o arranque do encontro.

O Arouca tem no banco de suplentes, Rui Sacramento, Artur, Bruno Amaro, Pintassilgo, Colitto, Fokobo e Vuletich.

No banco de suplentes, Lopetegui tem ainda, Helton, Reyes, Ruben Neves, Hernâni, Quintero e Tello.

ONZE DO AROUCA: Goicoechea; Ivan Balliu, Miguel Oliveira, Diego, Dabó; Nuno Coelho, Rui Sampaio e David Simão; Iuri Medeiros, Roberto e André Claro

ONZE DO FC PORTO: Fabiano; Ricardo Pereira, Marcano, Indi, Alex Sandro; Herrera, Casemiro, Oliver; Brahimi, Aboubakar, Quaresma

18:30. JÁ HÁ ONZES TITULARES

17:10. «Se formos adiando a vantagem do FC Porto, isso vai dar-nos confiança e retirará confiança ao adversário», afirmou Pedro Emanuel, dando a receita para tentar destabilizar o FC Porto. «É difícil parar este FC Porto, principalmente jogando em casa, onde tem sido fortíssimo», alertou o treinador do Arouca.

16:45. «Na última jornada estiveram muito bem até à expulsão. Temos de fazer uma grande partida», começou por dizer Julen Lopetegui, na antevisão da partida contra o Arouca. «Tranquila, motivada e focada no trabalho que tem de fazer diariamente», foi assim que o basco caracterizou o momento actual da sua equipa, assegurando foco total nos três pontos.

16:25. O Arouca, que vem de uma derrota frente ao Benfica, deverá alinhar com os extremos Kayembe e Iuri Medeiros (emprestados por FC Porto e Sporting, respectivamente), Nuno Coelho, David Simão e Artur no miolo e Roberto no ataque. Hugo Basto cumprirá castigo.

16:15. Jackson Martínez e Danilo serão as grandes baixas da formação do FC Porto: ambos estão lesionados. Vincent Aboubakar irá substituir o atleta colombiano e Ricardo Pereira entrará para o lugar do brasileiro. Evandro permanecerá no lugar do espanhol Óliver Torres.

16:10. Onzes prováveis do FC Porto x Arouca:

15:55. Apenas se registam três partidas entre FC Porto e Arouca: os portistas venceram todos os encontros (sempre jogados para a liga portuguesa), marcando doze golos e apenas sofrendo dois golos arouquenses. O FC Porto nunca venceu com números magros: 1-3 em Arouca na temporada passada; 4-1 no Dragão e 0-5 na presente temporada, no reduto arouquense.

15:45. O Arouca vem penando no campeonato, com apenas 20 pontos, apenas mais um que a marca da linha-de-água, traçada pelo Gil Vicente. O Arouca é o pior ataque do campeonato, tendo apenas marcado 17 golos até agora, os mesmos que a Académica. A equipa está sem vencer fora de casa há 13 jornadas e encontra-se numa situação delicada.

15:35. Nos últimos quatro jogos, o FC Porto não concedeu golos e marcou uma dezena de golos, afastando o Sporting do título, atrasando o Braga na luta pelo pódio da Liga e eliminando com estrondo o Basileia de Paulo Sousa. Nas últimas nove partidas (em todas as provas) o FC Porto apenas sofreu dois golos, nas partidas contra o Basileia (primeira mão) e contra a Académica.

15:25. O FC Porto, apesar de estar obrigado a vencer, vive um momento psicológico excelente, causado por um período de resultados fenomenais: vitórias contra o Sporting e SC Braga para a Liga nacional (3-0 diante do Sporting e 0-1 na Pedreira) e goleada espectacular diante dos suíços do Basileia, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

15:15. O FC Porto chega a este jogo com a necessidade de vencer para não deslocar da corrida pelo título, já que o rival Benfica ganhou ontem o duelo, na Luz, contra o quarto classificado SC Braga - o FC Porto terá de bater o Arouca para restabelecer a desvantagem de quatro pontos, que agora, à condição se fixa em sete pontos.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Arouca, referente à 25ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio do Dragão, às 19:15 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo FC Porto x Arouca, directo , grátis.