Poderá Helton retomar as rédeas das redes portistas?

Fabiano Freitas foi ontem expulso, quando, antecipando o perigo causado pela incursão do avançado do Arouca, saiu da sua grande área e varreu o lance com um carrinho que impediu perigos maiores mas resultou na sua própria expulsão.

O possante guardião brasileiro, vigilante incontestado da baliza do FC Porto, irá cumprir castigo no próximo jogo da Liga NOS, abrindo alas para o actual suplente, compatriota Helton, que já ontem ocupou a guarda das redes portistas após a expulsão de Fabiano Freitas.

Helton, antigo guardião supremo da baliza portista durante épocas a fio, viu o seu reinado interrompido por uma gravíssima lesão no tornozelo, contraída no clássico da temporada passada, contra o Sporting, no Estádio de Alvalade. Desde então, Fabiano tem sido o seu sucessor.

Helton recuperou e, um ano depois, voltou aos relvados, para disputar uma partida da fase de grupos da Taça da Liga - a exibição assombrosa, ainda num jogo macio, mostrou que o experiente brasileiro de 36 anos ainda pode dar muito ao FC Porto, contrariando a tese de que a crucial lesão lhe tolheria o que faltava da sua carreira profissional.

Agora, com uma nesga de espaço na baliza azul-e-branca, Helton poderá, na próxima jornada, voltar a mostrar os dotes pelo qual ficou famoso durante a sua longa carreira do FC Porto, e, com isso, inculcar em Julen Lopetegui a dúvida: poderá Helton oferecer mais segurança que aquela actualmente providenciada por Fabiano? Se a resposta for sim, o futebol luso verá o ressurgimento de Helton.