Benfica: 9 jogos consecutivos sem sofrer golos em casa

Arouca, Rio Ave, Belenenses, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Boavista, Vitória de Setúbal, Estoril Praia e Sporting de Braga são as 9 equipas que, nas últimas 18 jornadas da Liga Portuguesa, o Benfica recebeu na Luz, local da Liga 2014/2015 onde nenhuma delas foi capaz de marcar qualquer golo.

De facto, o Moreirense foi mesmo a última equipa a conseguir marcar na casa do líder do Campeonato, num jogo que remonta a Setembro de 2014, no âmbito da 5* jornada. Slimani e João Pedro foram mesmo os únicos jogadores que, para esta prova, conseguiram a proeza de fazer as suas equipas festejar o golo na casa do adversário.

Mas nem assim a defesa do Benfica foi totalmente batida. De facto, esta época os líderes do Campeonato ainda não perderam qualquer jogo em casa, sendo que o mais perto que estiveram foi aquando do empate a 1 bola com o Sporting. A defesa, liderada pelo capitão Luisão, tem sido a mais eficaz em casa ao longo desta temporada – dos 11 golos sofridos na totalidade do Campeonato, só 2 foram marcados na Luz, naquele que é um registo impressionante.

O segredo de tal realização conseguida pelo último reduto encarnado reside, em grande parte, na experiência e qualidade ímpar da defesa encarnada, que pode contar com Júlio César na baliza (ainda que temporariamente substituído por Artur Moraes, por motivos de lesão), Luisão a comandar o centro da defesa e ainda de Maxi Pereira, na lateral direita.

Estes jogadores possuem características que os tornam muito singulares, nomeadamente o facto de serem jogadores internacionais pelos seus países, possuidores da mais imensa experiência internacional, que permitem ao Benfica manter as suas redes praticamente invioláveis no Estádio da Luz.