Segunda chicotada no Penafiel: Rui Quinta sai, Carlos Brito entra

Rui Quinta já não é treinador do lanterna vermelha Penafiel: o técnico saiu do clube duriense para dar lugar a Carlos Brito, que assim regressa às lides da principal liga portuguesa. Esta é já a segunda chicotada psicológica no Penafiel esta temporada.