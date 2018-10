Resultados da segunda jornada da Major League Soccer

Na segunda jornada da Major League Soccer, Houston Dynamo perdeu em casa 0-1 com Orlando City, tal como a receção de Chicago Fire aos canadianos do Vancouver Whitecaps. Columbus Crew venceu 2-0 Toronto FC.

No domingo FC Dallas ganhou por 3-1 ao Sporting KC, Real Salt Lake empatou a três com o Philadelphia Union, os Seattle Sounders perderam em casa 2-3 com SJ Earthquakes do português Paulo Renato. Num dos jogos mais importantes o New York City FC venceu por 2-0 os NE Revolution com um golo de David Villa e outro em que fez a assistência para Patrick Mullins, destaque para a expulsão do português José Gonçalves aos 66 minutos. Os LA Galaxy, campeão da última temporada não foram além de um empate no campo dos Portland Timbers, num 2-2 convertido através de Alan Gordon aos 90+2.

A equipa da jornada:

Na baliza- Bobby Shuttleworth (New England Revolution); Defesa- Hernán Grana (Columbus Crew SC), Rafael Ramos (Orlando City SC), Sam Adekugbe (Vancouver Whitecaps); Meio Campo- Fabián Castillo (FC Dallas), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Javier Morales (Real Salt Lake), Justin Meram (Columbus Crew SC); Ataque- David Villa (New York City FC), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Blas Pérez (FC Dallas).

Banco: David Bingham (San Jose Earthquakes), Jason Hernandez (New York City FC), Darwin Cerén (Orlando City SC), Fatai Alashe (San Jose Earthquakes), Octavio Rivero (Vancouver Whitecaps), Fanendo Adi (Portland Timbers), Fernando Aristeguieta (Philadelphia Union).

Treinador da jornada:

Dominic Kinnear (San Jose Earthquakes).