Messi: São 32 e Ronaldo já é 2

O último jogo do Barcelona, ante o Éibar, não representou apenas a consolidação da liderança da Catalunha na Liga BBVA, mas serviu de festejo individual à sua principal estrela: Leo Messi ascendeu ao 1º lugar na lista de marcadores do campeonato espanhol, na marca dos 32 golos. O «10» marcou dois tentos, no passado sábado, de penalty e de cabeça, afirmando a sua melhor condição na segunda volta da prova.

Depois de assistir ao pé nulo de Cristiano Ronaldo, no Domingo, Messi conhece a vantagem de dois golos face ao português e directo rival. A marca adquire especial interesse se considerarmos a ascensão mais tardia do argentino, que, por exemplo, na jornada 15 detinha 12 golos, menos de metade dos marcados por Ronaldo, 25. Na jornada anterior, Messi tinha igualado os 30 do 1º lugar e batido o «7» no recorde de «Hat-Tricks» da Liga, ao conseguir o 24º jogo em que marca o trio de golos.

No próximo fim-de-semana, joga-se o «El Clásico», com uma boa oportunidade de aposta na liderança de marcadores: será que se alarga com pé argentino ou é reocupada com selo português?