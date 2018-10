Sunderland: Poyet sai, Advocaat na calha para a sucessão

Estava no comando do Sunderland desde 2013 mas, ontem, a ligação do treinador uruguaio Gustavo Poyet, de 47 anos, com o clube da cidade de Tyne and Wear foi terminada. Os maus resultados e a fraca posição dos «Black Cats» ditaram o afastamento do antigo jogador de Tottenham e Chelsea.

«O Sunderland demitiu hoje o seu treinador principal Gus Poyet. O clube gostaria de agradecer o empenho ao técnico e desejar-lhe as maiores felicidades no futuro», podia ontem ler-se no site oficial do Sunderland, que actualmente ocupa a décima sétima posição da Premier League.

O reputado treinador holandês Dick Advocaat, de 67 anos, está no topo da lista preferencial do clube para suceder a Poyet.