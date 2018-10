«FC Porto é um grande clube», afirma avançado Alberto Bueno

Em declarações ao site italiano de informação TuttoMercadoWeb, o avançado referiu-se ao interesse dos dragões de forma breve.

«O FC Porto é um grande clube». Alberto Bueno termina o contracto no final desta temporada com o Rayo Vallecano e por isso pode desde já começar a negociar uma nova transferência.

Com Jackson Martinez a já ter tornado público que vai deixar os azuis e brancos no fim da época, Alberto Bueno de 26 anos leva já quinze golos no campeonato espanhol e poderá ser o sucessor do colombiano.